पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड: हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को बड़ा झटका, अदालत ने जमानत याचिका किया खारिज

चित्रगुप्त नगर थाने में मृतका के पिता की ओर से 9 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने इसी प्राथमिकी को आधार बनाकर मनीष कुमार रंजन को 15 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़िता के पिता की ओर से चित्रगुप्त थाना में दर्ज की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि बेटी के शरीर पर चोट के निशान हैं। पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म के प्रयास का भी आशंका जताया था। बता दें कि छात्रा के हॉस्टल में बेहोश होने पर उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पोस्‍टमॉटम में छात्रा के निजी अंगों पर चोट की रिपोर्ट है। इस मामले के उजागर होने के करीब 10 दिनों के बाद पुलिस ने नीट छात्रा की मौत के मामले में मनीष रंजन को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अभी तक एक मात्र यही गिरफ्तारी हुई है। मनीष रंजन अपनी गिरफ्तारी से पहले दावा किया था कि हम घटना के वक्त पटना से बाहर थे।