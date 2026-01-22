पटना गर्ल्स हॉस्टल: कौन है मनीष रंजन? नीट छात्रा की मौत के बाद भी पुलिस ने क्यों दी 3 दिन की मोहलत?

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मनीष के पास 2 अलग-अलग EPIC नंबर से वोटर आईडी हैं। एक जहानाबाद के मखदुमपुर और दूसरी कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का है। यह अपने आप में गंभीर मामला है। वह अपने गांव से मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। पैसा और अपने संपर्क की मदद से उसने अपने संपर्क को और मजबूत बना लिया था। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि NEET छात्रा की मौत के बाद पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं किया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस की 3 दिनों के बाद एंट्री हुई। उसकी गिरफ्तारी भी यह कहते हुए हुई कि साक्ष्य से छेड़छाड़ न हो, इस आधार पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। लेकिन,अभी तक उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ नहीं हुई है।