Bihar Weather: तेज रफ्तार से आ रहा तूफान ‘मोंथा’, इन जिलों में मचाएगा तबाही! IMD ने जारी किया अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, ‘मोंथा’ पश्चिम-मध्य और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय है। रविवार सुबह यह चेन्नई से लगभग 520 किलोमीटर पूर्व-दक्षिणपूर्व में केंद्रित था। अगले 24 घंटे में इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और फिर उत्तर-पूर्व दिशा में मुड़ने की संभावना है। 28 अक्टूबर की शाम तक यह एक ‘गंभीर चक्रवाती तूफान’ (Severe Cyclonic Storm) का रूप ले सकता है और आंध्र प्रदेश तट के आसपास दस्तक देगा। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।