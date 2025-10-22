‘राहुल गांधी ने कहा था टिकट देंगे… 4 दिन दिल्ली में रहा, लेकिन नहीं मिला’, फूट पड़ा माउंटेन मैन के बेटे का दर्द

भागीरथ मांझी ने बताया कि कांग्रेस टिकट को लेकर बातचीत उनके पिता के समय से ही चलती आ रही थी। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी ने खुद मुझसे कहा था कि समय आने पर बात होगी। जब दिल्ली गया तो बड़े नेताओं ने भी कहा कि चिंता मत कीजिए, टिकट आपको ही मिलेगा। वहां प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं से कई दौर की बात हुई, सबने भरोसा दिलाया कि टिकट मिलेगा। राहुल जो कहते हैं, करते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद थी। लेकिन इस बार धोखा हुआ है। मैं चार दिन तक दिल्ली में रहा, पर राहुल गांधी से मुलाकात भी नहीं हो पाई। आखिरकार निराश होकर वापस लौटना पड़ा।”