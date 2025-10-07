Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘धृतराष्ट्र बनकर बेटे के मोह में खो गए लालू यादव…’, डिप्टी सीएम का लालू-तेजस्वी पर करारा पलटवार

राजद सुप्रीमो लालू यादव द्वारा किए गए पोस्ट पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अपने जीवन की अंतिम दहलीज पर खड़े हैं लेकिन धृतराष्ट्र की भूमिका में पुत्र मोह के कारण कुछ भी कर रहे हैं, अपनी ऐसी अस्मिता प्रकट कर रहे हैं जिससे बिहार बदनाम हुआ है।

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 07, 2025

बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा

बिहार की सियासी गलियारियों में आज फिर हड़कंप मच गया है। डिप्टी मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजद सुप्रीमो लालू यादव के हालिया ट्वीट और उनके बेटे तेजस्वी यादव के बयानों पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि “लालू यादव अब अपने उम्र के अंतिम दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन धृतराष्ट्र की तरह अपने पुत्र के मोह में कुछ भी कर रहे हैं। जनता का मालिक वही है और लालू यादव की जिम्मेदारी अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नहीं रही।” सिन्हा ने कहा कि लालू परिवार का यह रवैया बिहार की सियासत के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने साफ कहा कि जनता के हितों के बजाय परिवारिक मोह और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में फंसे रहना स्वीकार्य नहीं है।

प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल पूरे, विजय सिन्हा ने दी बधाई

विजय सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की भी तारीफ की और कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सालों में देश को हर क्षेत्र में चौमुखी विकास की दिशा में आगे बढ़ाया है। गुजरात से लेकर पूरे देश में उनकी विकास यात्रा ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। हम कामना करते हैं कि वे दीर्घायु और स्वस्थ रहें।”

सिन्हा ने तेजस्वी के कार्यों की तुलना करते हुए कहा कि वो 5 साल डिप्टी सीएम रहें, 5 विभाग लेकर बैठे थे लेकिन फिर भी उनके शासनकाल में बिहार में कोई ठोस उपलब्धि नहीं दिखी। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो काम 20 वर्षों में नहीं हुआ, उसे वे 20 महीनों में करने का दावा कर रहे हैं।

राहुल-तेजस्वी यात्रा पर भी बोले डिप्टी CM

डिप्टी CM ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा किए गए बिहार दौरे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, “इन दोनों युवराजों ने चार्टर्ड विमान में बर्थडे मनाया, पिकनिक मनाने में मग्न रहे। सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए लोग जब भी फुर्सत पाते हैं, सिर्फ अपनी मस्ती में मग्न रहते हैं। जनता की समस्याओं से इनका कोई वास्ता नहीं।” सिन्हा ने आरोप लगाया कि यह ‘अनुकंपा की राजनीति’ है, जो बिहार के विकास और आम जनता के हितों के विपरीत है। उनका कहना था कि ऐसे नेताओं को सत्ता और जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना चाहिए, न कि निजी मोह और खेल-कूद में उलझा रहना।

जनता के हित पर जोर, लालू परिवार की आलोचना

डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार की जनता को अपने नेताओं से अपेक्षा है कि वे विकास और सामाजिक कल्याण के कार्यों पर ध्यान दें। उन्होंने लालू यादव के परिवार पर सीधे हमला करते हुए कहा कि उनका राजनेतिक व्यवहार बिहार की छवि को नुकसान पहुंचाता है। सिन्हा ने जनता को याद दिलाया कि “जनता ही असली मालिक है और नेताओं का काम केवल उनके हितों के लिए काम करना है। परिवारिक मोह या सत्ता के चक्कर में यह भूलना बिहार के लिए नुकसानदेह होगा।”

ये भी पढ़ें

Bihar Chunav 2025: पहले चरण की 121 सीटों पर किसका पलड़ा भारी? जानें कहां कब डाले जाएंगे वोट?
पटना
Bihar Election 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

लालू प्रसाद यादव

Published on:

07 Oct 2025 05:42 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘धृतराष्ट्र बनकर बेटे के मोह में खो गए लालू यादव…’, डिप्टी सीएम का लालू-तेजस्वी पर करारा पलटवार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

Kal ka Mausam: बिहार में गुलाबी ठंड की दस्तक, कल होगी बारिश या खिलेगी धूप? जानिए अगले 24 घंटे का पूर्वानुमान

kal ka mausam
पटना

बिहार चुनाव 2025 में बुजुर्ग मतदाता बनाएंगे चुनावी समीकरण, 100 साल से ज्यादा उम्र के 14,000 वोटर करेंगे मतदान

बिहार चुनाव 2025
पटना

Bihar Elections : 10000 रुपये का ‘चुनावी च्युंइगम’! क्या राज्य की इकोनॉमी में है इसकी भरपाई का दमखम?

Bihar Assembly election 2025 opinion poll, Next Bihar CM Election Date, Who will win Bihar election 2025, Lok Sabha Election 2025 Date, 2025 election date in India, Which state has election in 2025, Bihar Election 2025 Result Date, Bihar Assembly Election 2025,
पटना

Bihar Election 2025: महागठबंधन में कब होगा सीट शेयरिंग का ऐलान, VIP अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दिया बड़ा अपडेट

राष्ट्रीय

Bihar Election: बेनीपट्टी या अलीनगर से मैदान में उतरेंगी मैथिली ठाकुर? बीजेपी मिथिलांचल में चला सकती है बड़ा दांव

Singer Maithili Thakur on Bihar Election 2025
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.