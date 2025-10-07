‘धृतराष्ट्र बनकर बेटे के मोह में खो गए लालू यादव…’, डिप्टी सीएम का लालू-तेजस्वी पर करारा पलटवार

बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा
बिहार की सियासी गलियारियों में आज फिर हड़कंप मच गया है। डिप्टी मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजद सुप्रीमो लालू यादव के हालिया ट्वीट और उनके बेटे तेजस्वी यादव के बयानों पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि “लालू यादव अब अपने उम्र के अंतिम दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन धृतराष्ट्र की तरह अपने पुत्र के मोह में कुछ भी कर रहे हैं। जनता का मालिक वही है और लालू यादव की जिम्मेदारी अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नहीं रही।” सिन्हा ने कहा कि लालू परिवार का यह रवैया बिहार की सियासत के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने साफ कहा कि जनता के हितों के बजाय परिवारिक मोह और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में फंसे रहना स्वीकार्य नहीं है।
विजय सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की भी तारीफ की और कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सालों में देश को हर क्षेत्र में चौमुखी विकास की दिशा में आगे बढ़ाया है। गुजरात से लेकर पूरे देश में उनकी विकास यात्रा ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। हम कामना करते हैं कि वे दीर्घायु और स्वस्थ रहें।”
सिन्हा ने तेजस्वी के कार्यों की तुलना करते हुए कहा कि वो 5 साल डिप्टी सीएम रहें, 5 विभाग लेकर बैठे थे लेकिन फिर भी उनके शासनकाल में बिहार में कोई ठोस उपलब्धि नहीं दिखी। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो काम 20 वर्षों में नहीं हुआ, उसे वे 20 महीनों में करने का दावा कर रहे हैं।
डिप्टी CM ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा किए गए बिहार दौरे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, “इन दोनों युवराजों ने चार्टर्ड विमान में बर्थडे मनाया, पिकनिक मनाने में मग्न रहे। सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए लोग जब भी फुर्सत पाते हैं, सिर्फ अपनी मस्ती में मग्न रहते हैं। जनता की समस्याओं से इनका कोई वास्ता नहीं।” सिन्हा ने आरोप लगाया कि यह ‘अनुकंपा की राजनीति’ है, जो बिहार के विकास और आम जनता के हितों के विपरीत है। उनका कहना था कि ऐसे नेताओं को सत्ता और जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना चाहिए, न कि निजी मोह और खेल-कूद में उलझा रहना।
डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार की जनता को अपने नेताओं से अपेक्षा है कि वे विकास और सामाजिक कल्याण के कार्यों पर ध्यान दें। उन्होंने लालू यादव के परिवार पर सीधे हमला करते हुए कहा कि उनका राजनेतिक व्यवहार बिहार की छवि को नुकसान पहुंचाता है। सिन्हा ने जनता को याद दिलाया कि “जनता ही असली मालिक है और नेताओं का काम केवल उनके हितों के लिए काम करना है। परिवारिक मोह या सत्ता के चक्कर में यह भूलना बिहार के लिए नुकसानदेह होगा।”
