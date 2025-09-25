Bihar Election 2025: बीजेपी ने बनाई मास्टर टीम, धर्मेंद्र प्रधान बनें मुख्य प्रभारी, मौर्य और पाटिल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

भाजपा ने इस बार प्रभारी टीम में दो खास चेहरों को जोड़ा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनकी पकड़ पिछड़ा वर्ग (OBC) में काफी मजबूत मानी जाती है। बिहार की राजनीति में ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में मौर्य की तैनाती को भाजपा का बड़ा दांव माना जा रहा है।

वहीं, गुजरात से ताल्लुक रखने वाले सीआर पाटिल पार्टी संगठन और चुनावी प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। उन्हें भाजपा का ‘मैनेजमेंट मास्टर’ कहा जाता है। उनके शामिल होने से माना जा रहा है कि भाजपा चुनाव प्रचार से लेकर उम्मीदवार चयन और बूथ प्रबंधन तक, हर स्तर पर ज्यादा संगठित ढंग से मैदान में उतरेगी।