बिहार में 24 घंटे में 3 हत्याएं! मोकामा के बाद आरा में डबल मर्डर, बाजार जा रहे बाप-बेटे को गोलियों से भूना

जानकारी के अनुसार, गुरुवार शाम दोनों पिता-पुत्र सगाई समारोह की तैयारी के लिए बाजार गए थे। रात भर घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई, लेकिन सुबह बेलघाट गांव के पास उनकी लाशें मिलने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भोजपुर पुलिस के अनुसार, यह घटना 30 और 31 अक्टूबर की दरम्यानी रात की है। मृतकों की पहचान प्रमोद महतो (48) और उनके बेटे प्रियांशु कुमार (19) के रूप में हुई है। दोनों मूल रूप से कसाप गांव के रहने वाले थे, लेकिन फिलहाल पियनिया (थाना-उदवंतनगर) में रहते थे। प्रमोद महतो इलाके में मिठाई की दुकान चलाते थे।