बिहार में 24 घंटे में 3 हत्याएं! मोकामा के बाद आरा में डबल मर्डर, बाजार जा रहे बाप-बेटे को गोलियों से भूना

बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच 24 घंटे के अंदर तीन हत्याओं ने सनसनी फैला दी है। सबसे पहले मोकामा में चुनावी रैली के दौरान जनसुराज समर्थक दुलार चंद की हत्या कर दी गई, और फिर शुक्रवार सुबह आरा में पिता-पुत्र की गोलियों से छलनी लाशें मिलीं।

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 31, 2025

मामले की छानबीन करती भोजपुर पुलिस

मामले की छानबीन करती भोजपुर पुलिस

बिहार में एक बार फिर गोलियों की गूंज सुनाई दी है। 24 घंटे के भीतर तीन हत्याओं ने पूरे राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोकामा में जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद अब भोजपुर जिले के आरा में पिता-पुत्र की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है। पुलिस की शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला सामने आया है। हालांकि, पुलिस ने हत्या के सभी कोणों पर जांच शुरू कर दी है

सुबह सड़क किनारे मिला बाप-बेटे का शव

भोजपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलघाट गांव के पास शुक्रवार सुबह दो शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों की पहचान प्रमोद और उनके बेटे प्रियांशु के रूप में हुई है। दोनों को अज्ञात अपराधियों ने बेहद करीब से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। सड़क किनारे खून से लथपथ शव देख ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते भीड़ जुट गई।

सगाई की खरीदारी के लिए निकले थे पिता-पुत्र

जानकारी के अनुसार, गुरुवार शाम दोनों पिता-पुत्र सगाई समारोह की तैयारी के लिए बाजार गए थे। रात भर घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई, लेकिन सुबह बेलघाट गांव के पास उनकी लाशें मिलने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भोजपुर पुलिस के अनुसार, यह घटना 30 और 31 अक्टूबर की दरम्यानी रात की है। मृतकों की पहचान प्रमोद महतो (48) और उनके बेटे प्रियांशु कुमार (19) के रूप में हुई है। दोनों मूल रूप से कसाप गांव के रहने वाले थे, लेकिन फिलहाल पियनिया (थाना-उदवंतनगर) में रहते थे। प्रमोद महतो इलाके में मिठाई की दुकान चलाते थे।

प्रेम प्रसंग का एंगल, पुलिस ने गठित की SIT

पुलिस अधीक्षक भोजपुर ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले का निरीक्षण किया। भोजपुर पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि परिजनों से पूछताछ के क्रम में प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। आवेदन की प्रक्रिया की जा रही है, जिसके उपरांत अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ (सदर-1) के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) गठित किया गया है। इसमें डीएसपी (साइबर सेल), मुफस्सिल थानाध्यक्ष, उदवंतनगर थानाध्यक्ष और DIU टीम को शामिल किया गया है।

गांव में मातम और डर का माहौल

घटना की खबर जैसे ही फैली, बेलघाट और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। प्रमोद महतो और उनके बेटे प्रियांशु की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव के लोगों का कहना है कि प्रमोद महतो का किसी से पुराना विवाद नहीं था। वे सीधी-सादी ज़िंदगी जीते थे और मिठाई की दुकान चलाकर परिवार पाल रहे थे।

सोची समझी सजिश?

कई ग्रामीणों ने बताया कि दोनों को किसी बहाने से देर रात बुलाया गया और पास से गोली मारी गई। घटनास्थल पर बाइक और खोखा कारतूस मिलने से साफ है कि अपराधी पहले से मौके पर घात लगाए बैठे थे। वारदात के बाद हत्यारे फरार हो गए, लेकिन जांच में पुलिस को कुछ ठोस सुराग मिले हैं। इधर, पुलिस टीम ने भी इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया है। साइबर टीम मोबाइल कॉल डिटेल्स और लोकेशन डेटा खंगाल रही है।

'26 सेकंड में खत्म हो गया NDA का मेनिफेस्टो, मुंह दिखाकर भागे BJP नेता', गहलोत का PM मोदी और नीतीश पर हमला
पटना
bihar news

Bihar news

crime news

31 Oct 2025 05:25 pm

31 Oct 2025 05:24 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार में 24 घंटे में 3 हत्याएं! मोकामा के बाद आरा में डबल मर्डर, बाजार जा रहे बाप-बेटे को गोलियों से भूना

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

1995 में 105 वोट, 2010 में 598… और 2025 में मौत, कैसा रहा मोकामा के बाहुबली दुलारचंद यादव का सियासी सफर?

दुलारचंद यादव,
पटना

दुलारचंद हत्याकांड: सूरजभान सिंह का इलेक्शन कमीशन पर निशाना, बोले- अब जनता करेगी न्याय

सूरजभान सिंह
पटना

मोकामा में फिर हिंसक झड़प! दुलारचंद यादव की शवयात्रा में बवाल, सूरजभान सिंह पर फेंके गए पत्थर

दुलारचंद यादव की शव यात्रा
पटना

’26 सेकंड में खत्म हो गया NDA का मेनिफेस्टो, मुंह दिखाकर भागे BJP नेता’, गहलोत का PM मोदी और नीतीश पर हमला

bihar news
पटना

‘आपके पास एक विकल्प है, अगर अब भी पुराने…’, NDA का घोषणा पत्र जारी होते ही क्या बोले प्रशांत किशोर?

Prashant Kishor
राष्ट्रीय
