दुलारचंद यादव हत्याकांड में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, DGP से मांगी पूरी रिपोर्ट, अबतक तीन FIR दर्ज

दुलारचंद यादव हत्याकांड: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच मोकामा सीट पर हुई हिंसक झड़प ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। जन सुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के काफिलों के बीच भिड़ंत के बाद दुलारचंद यादव की हत्या ने राज्य भर में चिंता बढ़ा दी है। अब केंद्रीय चुनाव आयोग (EC) ने इस घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) से तुरंत और विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान हिंसा और अराजकता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।