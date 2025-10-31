Patrika LogoSwitch to English

दुलारचंद यादव हत्याकांड में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, DGP से मांगी पूरी रिपोर्ट, अबतक तीन FIR दर्ज

दुलारचंद यादव हत्याकांड में अब केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने पुलिस महानिदेशक से घटना की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने जानना चाहता है कि चुनाव प्रचार के दौरान सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और इसका जिम्मेदार कौन है। 

पटना

Oct 31, 2025

दुलारचंद यादव हत्याकांड

चुनाव आयोग ने मांगी दुलारचंद यादव हत्याकांड की रिपोर्ट

दुलारचंद यादव हत्याकांड: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच मोकामा सीट पर हुई हिंसक झड़प ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। जन सुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के काफिलों के बीच भिड़ंत के बाद दुलारचंद यादव की हत्या ने राज्य भर में चिंता बढ़ा दी है। अब केंद्रीय चुनाव आयोग (EC) ने इस घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) से तुरंत और विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान हिंसा और अराजकता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

तीन FIR दर्ज, दो गिरफ्तार

पटना एसपी (ग्रामीण) विक्रम सिंह सिहाग ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अब तक तीन FIR दर्ज की जा चुकी हैं।

  • पहली FIR मृतक के पोते द्वारा दर्ज कराई गई है, जिसमें 5 अभियुक्तों को नामजद किया गया है।
  • दूसरी FIR विपक्षी पक्ष की ओर से दर्ज हुई है, जिसमें 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
  • तीसरी FIR पुलिस की ओर से दर्ज की गई है, जिसमें अज्ञात लोगों को भी आरोपित किया गया है।

पटना एसपी (ग्रामीण) विक्रम सिंह सिहाग ने बताया कि दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

जांच में CCTV फुटेज और सीन रिकंस्ट्रक्शन का सहारा

एसपी ग्रामीण ने बताया कि पुलिस मौके पर मिले वीडियो फुटेज और CCTV क्लिप्स का विश्लेषण कर रही है। पुलिस घटनास्थल का सीन रिकंस्ट्रक्शन कर यह समझने की कोशिश कर रही है कि गोलीबारी और हिंसा की शुरुआत कहां से हुई थी। उन्होंने कहा कि संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। यह मामला हाई-प्रोफाइल है और पुलिस तथा प्रशासन दोनों पर ही जल्द से जल्द सच्चाई तक पहुंचने का दबाव है।

बिहार चुनाव 2025 की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उलझा मामला

तीन डॉक्टरों की मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम में बड़ा खुलासा किया है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के अनुसार दुलारचंद यादव की मौत गोली से नहीं हुई। गोली उनके पैर के एंकल के पास लगी थी और आर-पार निकल गई थी, जिससे मौत संभव नहीं बताई गई है। शरीर पर कई अन्य चोटों के निशान पाए गए हैं, जिनसे हिंसा की प्रकृति पर नए सवाल उठे हैं। हालांकि मौत के कारणों का पता पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होने के बाद पता चलेगा।

EC की निगरानी में मोकामा

घटना के बाद मोकामा में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। चुनाव आयोग की टीम लगातार बिहार प्रशासन से संपर्क में है और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, EC ने DGP से पूछा है कि इतनी बड़ी झड़प चुनाव प्रचार के दौरान कैसे हुई और सुरक्षा व्यवस्था में चूक के लिए कौन जिम्मेदार है।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

