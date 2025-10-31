दुलारचंद हत्याकांड: सूरजभान सिंह का इलेक्शन कमीशन पर निशाना, बोले- अब जनता करेगी न्याय

सूरजभान सिंह (फ़ोटो- वीणा देवी फेसबुक )
दुलारचंद हत्याकांड: बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच गुरुवार को मोकामा में हुई हिंसा में जन सुराज समर्थक और राजद के पुराने नेता दुलारचंद यादव की हत्या ने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। इस मामले में जनसुराज समर्थकों ने अनंत सिंह पर साजिश का आरोप लगाया है, वहीं अनंत सिंह ने इसे सूरजभान सिंह की साजिश बताया था। अब इस मामले पर बाहुबली नेता सूरजभान सिंह का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने मामले में सीधे तौर पर देश के चुनाव आयोग (EC) की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने मोकामा की घटना को केवल स्थानीय झड़प नहीं, बल्कि लोकतंत्र का हनन बताया।
दुलारचंद यादव का शव क्षतिग्रस्त वाहन में मिलने के बाद सूरजभान सिंह ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि यह घटना पूरे देश के लिए हैरान करने वाली है और इससे सबसे ज्यादा बदनामी इलेक्शन कमीशन की हो रही है। उन्होंने कहा, "पूरा देश देख रहा है कि लोकतंत्र का हनन कैसे होता है। मेरा इलेक्शन कमीशन से आग्रह है कि इस पर इन्क्वायरी बैठाया जाए। पूरा देश का इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ रहा है, जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेना चाहिए।" उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में संवैधानिक संस्थाएं तुरंत कार्रवाई नहीं करती हैं, तो इस अन्याय का जवाब जनता देगी और अपने मत से न्याय करेगी।
सूरजभान सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा, "न्यायालय से आग्रह होगा कि रिटायर्ड जज की इन्क्वायरी बैठाई जाए। फिर सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी।"
इस दौरान, जब उनसे जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के बारे में पूछा गया, तो सूरजभान सिंह ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और केवल इतना कहा, "अरे… छोड़िए कौन मेरा नाम लिया… कौन क्या किया..?"
गुरुवार (30 अक्टूबर) को मोकामा में जन सुराज और जदयू समर्थकों के बीच चुनावी झड़प हुई। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। मौके पर पहुंची पुलिस को एक क्षतिग्रस्त वाहन से दुलारचंद यादव का शव मिला। दुलारचंद के परिजनों ने सीधे तौर पर इस हत्याकांड का आरोप जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह पर लगाया है।
