दुलारचंद हत्याकांड: सूरजभान सिंह का इलेक्शन कमीशन पर निशाना, बोले- अब जनता करेगी न्याय

दुलारचंद यादव का शव क्षतिग्रस्त वाहन में मिलने के बाद सूरजभान सिंह ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि यह घटना पूरे देश के लिए हैरान करने वाली है और इससे सबसे ज्यादा बदनामी इलेक्शन कमीशन की हो रही है। उन्होंने कहा, "पूरा देश देख रहा है कि लोकतंत्र का हनन कैसे होता है। मेरा इलेक्शन कमीशन से आग्रह है कि इस पर इन्क्वायरी बैठाया जाए। पूरा देश का इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ रहा है, जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेना चाहिए।" उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में संवैधानिक संस्थाएं तुरंत कार्रवाई नहीं करती हैं, तो इस अन्याय का जवाब जनता देगी और अपने मत से न्याय करेगी।