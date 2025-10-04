Patna News: पटना में गोलगप्पे खाने से बाप-बेटे समेत तीन की मौत, घर में मचा कोहराम

Patna News: पटना में गोलगप्पे खाने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में पिता और दो मासूम बेटें हैं। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया है। आस पास के लोगों का कहना है कि यह वाक्या चंदौस मेले से जुड़ा है। बाप अपने दो बेटे के साथ इस मेरे में गोलगप्पा खाया था। गोलगप्पे खाने के बाद तीनों की तबीयत अचानक बिगड़ी। परिवार के लोग कुछ समझ पाते इससे पहले एक-एक कर तीनों की मौत हो गई। इस पूरे मामले की जांच चल रही है।
पटना से सटे पालीगंज के करहरा गांव में पिता और उनके दोनों बेटों की मौत ने पूरे इलाके को दहला दिया है। परिवार के लोग ने बताया कि हाल ही में पालीगंज के चंदौस मेले में गए थे, जहां सभी ने गोलगप्पा खाया था। घर लौटने के बाद रात में सभी ने खाना खाया, लेकिन देर रात तीनों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तेज पेट दर्द और उल्टी होने लगी। परिवार के लोग आनन फानन में सभी को लेकर अस्पताल जाने की तैयारी ही कर रहे थे, इससे पहले एक की मौत घर पर ही हो गई।
बाकी दो लोगों को परिवार के लोग तुरंत पालीगंज अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। जहां पर उनको बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। लेकिन, परिवार के लोग दोनों को लेकर पटना के पीएमसीएच निकलते इससे पहले दोनों की मौत अस्पताल में हो गई। मृतकों की पहचान नीरज साव और उनके दो बेटों – निर्मल कुमार (8 वर्ष) और निर्भय कुमार (4 वर्ष) के रूप में हुई है।
एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम भी घर पर पहुंची और अज्ञात के खिलाफ प्राथमिक दर्ज किया। पुलिस ने अपनी जांच में फूड प्वाइजनिंग की आशंका जताई है, हालांकि असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पायेगा। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। मृतकों के खाने के सैंपल भी लिए गए हैं।
