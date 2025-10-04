Patna News: पटना में गोलगप्पे खाने से बाप-बेटे समेत तीन की मौत, घर में मचा कोहराम

पटना से सटे पालीगंज के करहरा गांव में पिता और उनके दोनों बेटों की मौत ने पूरे इलाके को दहला दिया है। परिवार के लोग ने बताया कि हाल ही में पालीगंज के चंदौस मेले में गए थे, जहां सभी ने गोलगप्पा खाया था। घर लौटने के बाद रात में सभी ने खाना खाया, लेकिन देर रात तीनों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तेज पेट दर्द और उल्टी होने लगी। परिवार के लोग आनन फानन में सभी को लेकर अस्पताल जाने की तैयारी ही कर रहे थे, इससे पहले एक की मौत घर पर ही हो गई।