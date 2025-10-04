Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Patna News: पटना में गोलगप्पे खाने से बाप-बेटे समेत तीन की मौत, घर में मचा कोहराम

Patna News पटना से सटे पालीगंज में गोलगप्पे खाने के बाद एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। परिवार के लोगों का कहना है कि तीनों की मौत फूड प्वाइजनिंग की वजह से हई है।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 04, 2025

Patna News: पटना में गोलगप्पे खाने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में पिता और दो मासूम बेटें हैं। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया है। आस पास के लोगों का कहना है कि यह वाक्या चंदौस मेले से जुड़ा है। बाप अपने दो बेटे के साथ इस मेरे में गोलगप्पा खाया था। गोलगप्पे खाने के बाद तीनों की तबीयत अचानक बिगड़ी। परिवार के लोग कुछ समझ पाते इससे पहले एक-एक कर तीनों की मौत हो गई। इस पूरे मामले की जांच चल रही है।

मेला घूमने के बाद बिगड़ी तबीयत

पटना से सटे पालीगंज के करहरा गांव में पिता और उनके दोनों बेटों की मौत ने पूरे इलाके को दहला दिया है। परिवार के लोग ने बताया कि हाल ही में पालीगंज के चंदौस मेले में गए थे, जहां सभी ने गोलगप्पा खाया था। घर लौटने के बाद रात में सभी ने खाना खाया, लेकिन देर रात तीनों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तेज पेट दर्द और उल्टी होने लगी। परिवार के लोग आनन फानन में सभी को लेकर अस्पताल जाने की तैयारी ही कर रहे थे, इससे पहले एक की मौत घर पर ही हो गई।

अस्पताल पहुंचने से पहले तीनों की मौत

बाकी दो लोगों को परिवार के लोग तुरंत पालीगंज अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। जहां पर उनको बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। लेकिन, परिवार के लोग दोनों को लेकर पटना के पीएमसीएच निकलते इससे पहले दोनों की मौत अस्पताल में हो गई। मृतकों की पहचान नीरज साव और उनके दो बेटों – निर्मल कुमार (8 वर्ष) और निर्भय कुमार (4 वर्ष) के रूप में हुई है।

गांव में मातम और जांच शुरू

एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम भी घर पर पहुंची और अज्ञात के खिलाफ प्राथमिक दर्ज किया। पुलिस ने अपनी जांच में फूड प्वाइजनिंग की आशंका जताई है, हालांकि असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पायेगा। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। मृतकों के खाने के सैंपल भी लिए गए हैं।

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव: आरजेडी में कटेंगे एक दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम, सर्वे रिपोर्ट पर पार्टी ने लिया बड़ा फैसला
पटना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

04 Oct 2025 12:15 am

Hindi News / Bihar / Patna / Patna News: पटना में गोलगप्पे खाने से बाप-बेटे समेत तीन की मौत, घर में मचा कोहराम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में सीट शेयरेंगी से पहले CPI-CPM की बड़ी डिमांड; तेजस्वी पर कही ये बात

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: बीजेपी की इस दिन होगी पटना में बड़ी बैठक, एनडीए में सीट शेयरिंग लगेगी मुहर

पटना

बिहार चुनाव: महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी का बड़ा बयान, बीजेपी पर बोला हमला

RJD leader, Tejashwi Yadav
राष्ट्रीय

बिहार में IAS अफसरों की बड़ी अदला-बदली, 7 सीनियर अधिकारियों का ट्रांसफर, पटना के आयुक्त को भी नई जिम्मेदारी

IAS TRANSFER
पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: प्रशांत किशोर की जन सुराज अपने कैंडिडेट की पहली लिस्ट 9 अक्टूबर को करेगा जारी

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.