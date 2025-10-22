नवादा में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार! फोन कॉल से ठगी का खेल, ओटीपी लेकर करते थे व्हाट्सएप हैकिंग

जांच में सामने आया कि अपराधी लोगों को कॉल करके कहते थे कि उनका कोई सामान डिलीवरी के लिए आया है। जब लोग ऐसा कहकर मना करते, तो अपराधी कहते कि बैंक या ऑफिस से कोई महत्वपूर्ण कागजात आया है और डिलीवरी बॉय का फोन नहीं लग रहा, इसलिए वे कॉल कर रहे हैं। इसके बाद पीड़ित से वन टाइम पासवर्ड (OTP) मांग लिया जाता और तुरंत उस नंबर से पीड़ित के व्हाट्सएप अकाउंट में लॉगिन कर लिया जाता।