पटना के बेऊर जेल में बंद ये 15 गैंगस्टर होंगे शिफ्ट, चुनाव से पहले SSP का बड़ा एक्शन

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले पटना जिला प्रशासन ने बेऊर जेल में बड़ी कार्रवाई की है। बेऊर जेल में बंद 15 कुख्यात अपराधियों को भागलपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया है। यह कदम जेल से चल रहे आपराधिक नेटवर्क पर नकेल कसने के मकसद से उठाया गया है। पटना एसएसपी ने बताया कि चुनाव के दौरान अपराधी किसी तरह जेल से बाहर की घटनाओं को प्रभावित न कर सकें, इसलिए इन पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में गुरुवार की सुबह-सुबह बेऊर जेल में औचक छापेमारी की गई। इस दौरान जेल परिसर से 5 कीपैड मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड, एयरपॉड और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए।