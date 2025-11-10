‘काबिलियत है तो केस करें…’, वोट चोरी पर राहुल गांधी को गिरिराज सिंह की चुनौती

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Photo-IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान समाप्त हो चुका है। अब 20 जिलों की 122 सीटों पर मंगलवार को मतदान होना है। प्रचार समाप्त होने के बाद भी राजनीतिक आरोपों और प्रति-आरोपों का दौर जारी है। एनडीए और महागठबंदहन के नेता लगातार एक दूसरे पर वार-पलटवार कर रहे हैं। इसी क्रम में वोट चोरी के आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तीखे शब्दों में नसीहत दी है।
वोट चोरी पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी आरोप लगाने के बजाय कानूनी कदम उठायें। गिरिराज सिंह ने कहा, "इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर राहुल गांधी में थोड़ी भी काबिलियत है और अगर महागठबंधन के लोगों को दिमागी दिवालियापन नहीं है, तो महाराष्ट्र और हरियाणा में इन्हें केस करना चाहिए। केवल सड़क और मंच से हल्ला करने से कुछ नहीं होता।"
गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि विपक्ष अपनी संभावित हार को देखते हुए पहले से ही माहौल बनाने और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। SIR के मुद्दे पर भी इन्होंने सिर्फ हल्ला ही किया था।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की कई जनसभाओं में वोटिंग प्रक्रिया में अनियमितताओं और कथित ‘वोट चोरी’ का मुद्दा उठाया। प्रचार के आखिरी दिन रविवार को भी किशनगंज और पूर्णिया में जनसभाओं में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। राहुल ने दावा किया कि हरियाणा में करीब 25 लाख फर्जी वोटों का मामला सामने आया था। उनके अनुसार, “दो करोड़ मतदाताओं वाले राज्य में इतनी बड़ी अनियमितता के बावजूद न सरकार बोली, न चुनाव आयोग ने स्पष्ट प्रतिक्रिया दी।”
