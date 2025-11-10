‘काबिलियत है तो केस करें…’, वोट चोरी पर राहुल गांधी को गिरिराज सिंह की चुनौती

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की कई जनसभाओं में वोटिंग प्रक्रिया में अनियमितताओं और कथित ‘वोट चोरी’ का मुद्दा उठाया। प्रचार के आखिरी दिन रविवार को भी किशनगंज और पूर्णिया में जनसभाओं में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। राहुल ने दावा किया कि हरियाणा में करीब 25 लाख फर्जी वोटों का मामला सामने आया था। उनके अनुसार, “दो करोड़ मतदाताओं वाले राज्य में इतनी बड़ी अनियमितता के बावजूद न सरकार बोली, न चुनाव आयोग ने स्पष्ट प्रतिक्रिया दी।”