पहले रेप किया, फिर दूसरे को बेचा… 6 महीने पहले बिहार से लापता छात्रा UP से बरामद

प्रतीकात्मक तस्वीर
Bihar News: बिहार के बगहा से एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई है, जहां छह महीने पहले अगवा की गई छठी क्लास की एक छात्रा अपने दरिंदों के चंगुल से बचकर घर लौट आई है। पीड़िता ने जो आपबीती सुनाई है, वह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। मासूम को न केवल हवस का शिकार बनाया गया, बल्कि उसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग-अलग शहरों में सामान की तरह बेचा भी गया।
घटना की शुरुआत 25 जुलाई 2025 को हुई थी, जब बगहा के भैरोगंज पुलिस स्टेशन इलाके की रहने वाली छात्रा कोचिंग क्लास जाने के लिए घर से निकली। छात्रा के मुताबिक, गांव के एक बुज़ुर्ग आदमी ने उसे रास्ते में रोका और चाय पिलाई। चाय पीने के बाद वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, तो उसने खुद को उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कमरे में बंद पाया। वहां गांव का ही एक अन्य दबंग असलम खां मौजूद था।
पीड़िता ने गोरखपुर के गोला पुलिस स्टेशन में पुलिस को बताया कि उसे हल्द्वानी में कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और रेप किया गया। जब उसने घर जाने की जिद की या विरोध किया, तो उसे लाठी से बेरहमी से पीटा गया। अपराधियों ने उसका हौसला तोड़ दिया। हालात तब और बिगड़ गए जब अपनी हवस मिटाने के बाद अपराधियों ने उस मासूम लड़की को गोरखपुर में एक दूसरे गैंग को बड़ी रकम में बेच दिया।
पिछले डेढ़ महीने से उसे गोरखपुर के गोला पुलिस स्टेशन इलाके के एक घर में बंधक बनाकर रखा गया था। वहां उसे पता चला कि उसकी तस्वीर अखबारों में छपी है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। पकड़े जाने के डर से अपराधी उसे कहीं और ले जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन उसने मौके का फायदा उठाया और भाग गई। भागते हुए वह एक प्राइवेट क्लिनिक पहुंची, जहां एक महिला डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर तुरंत 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही गोरखपुर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा के परिवार को सूचित किया।
खबर मिलने पर बगहा पुलिस की एक टीम लड़की के माता-पिता के साथ छात्रा को वापस लाने के लिए गोरखपुर पहुंची। अपनी दिव्यांग मां और मजदूर पिता को देखकर छात्रा ने उन्हें गले लगा लिया और घंटों तक बेकाबू होकर रोती रही। वहीं मां-बाप के चेहरे पर अपनी बेटी को वापस पाने की खुशी थी।
बगहा SDPO देवेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें छात्रा के मिलने की जानकारी मिली है। बगहा से एक टीम भेजी गई है और उनके लौटने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह एक गंभीर मामला है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। छात्रा का बयान गोरखपुर कोर्ट में दर्ज किया गया है। फिलहाल, छात्रा को मेडिकल देखभाल और काउंसलिंग के लिए भेजा गया है।
