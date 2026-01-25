पहले रेप किया, फिर दूसरे को बेचा… 6 महीने पहले बिहार से लापता छात्रा UP से बरामद

पिछले डेढ़ महीने से उसे गोरखपुर के गोला पुलिस स्टेशन इलाके के एक घर में बंधक बनाकर रखा गया था। वहां उसे पता चला कि उसकी तस्वीर अखबारों में छपी है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। पकड़े जाने के डर से अपराधी उसे कहीं और ले जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन उसने मौके का फायदा उठाया और भाग गई। भागते हुए वह एक प्राइवेट क्लिनिक पहुंची, जहां एक महिला डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर तुरंत 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही गोरखपुर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा के परिवार को सूचित किया।