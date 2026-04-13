गोपालगंज: नीतीश कुमार के विधायक को ढूंढ रही पुलिस, पप्पू पांडेय के घर पर छापेमारी; SP विनय तिवारी ने खुद संभाली कमान

पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर सोमवार सुबह पांच थानों की पुलिस ने जदयू विधायक के विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। हालांकि, विधायक के घर पर मौजूद नहीं होने के कारण वे पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। पुलिस टीम ने हथुआ थाना क्षेत्र के तुलसिया गांव स्थित विधायक के पैतृक आवास, हथुआ स्थित उनके निजी घर और पेट्रोल पंप पर एक साथ कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पुलिस को कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला और न ही कोई आरोपी पकड़ा जा सका। बताया जा रहा है कि वारंट की जानकारी मिलते ही सभी आरोपी पहले ही फरार हो गए थे।