अंबेडकर जयंती पर बड़ा फैसला! 14 अप्रैल को नीतीश कुमार की अंतिम कैबिनेट, बैठक के बाद दे सकते हैं इस्तीफा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक से पहले बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद वे कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक, इस अहम बैठक में वे अपने लंबित एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगवा सकते हैं। बैठक के बाद नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की संभावना भी जताई जा रही है।