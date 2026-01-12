बिहार के अस्पतालों में बहाल होंगे 1445 जूनियर डॉक्टर, 65,000 रुपये मिलेगा मानदेय; जानें योग्यता और आयु सीमा में किसे मिलेगी छूट

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो- पत्रिका)।
बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में 1445 जूनियर डॉक्टरों की तैनाती की जायेगी। इसकी प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकार की ओर से फिलहाल अस्पतालों में 1445 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को नियुक्त करने की योजना है। सूत्रों के अनुसार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। पैनल की अनुशंसा मिलते ही स्वास्थ्य विभाग नियुक्ति की औपचारिक की कार्रवाई शुरू कर देगी।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक वर्ष के टेन्योर के लिए जूनियर रेजिडेंट के पदों पर चयनित चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। वही अभ्यर्थी इस पद के लिए पात्र होंगे जो कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) से मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की हो। बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में पहले से कार्यरत नियमित चिकित्सकों को इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं करने का फैसला लिया गया है।
सरकार नियुक्ति नियमों में दिव्यांग अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए जूनियर रेजिडेंट पद के लिए उनके अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट देने का प्रविधान किया है। चयनित जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों को प्रतिमाह 65 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने पैनल निर्माण से संबंधित विवरण-पुस्तिका (प्रॉस्पेक्टस) का प्रारूप तैयार कर लिया है। जिसे स्वास्थ्य विभाग से स्वीकृति भी मिल चुकी है।
