बिहार के अस्पतालों में बहाल होंगे 1445 जूनियर डॉक्टर, 65,000 रुपये मिलेगा मानदेय; जानें योग्यता और आयु सीमा में किसे मिलेगी छूट

बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में 1445 जूनियर डॉक्टरों की तैनाती की जायेगी। इसकी प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकार की ओर से फिलहाल अस्पतालों में 1445 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को नियुक्त करने की योजना है। सूत्रों के अनुसार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। पैनल की अनुशंसा मिलते ही स्वास्थ्य विभाग नियुक्ति की औपचारिक की कार्रवाई शुरू कर देगी।