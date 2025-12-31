सरकारी जमीन हथियाने वालों पर चलेगा प्रशासन का डंडा! भ्रष्ट अधिकारियों पर सीधे एक्शन का आदेश, 14 जनवरी तक माँगी गई रिपोर्ट

मुख्य सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि समीक्षा और जांच में पता चला है कि सरकारी अधिकारी गलत तरीके से सरकारी जमीन का दाखिल-खारिज और जमाबंदी कर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचा रहे हैं। ऐसी जमीन का दाखिल-खारिज और जमाबंदी खारिज कर उक्त भूमि को कब्जे में लेने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सरकारी जमीन की खरीद-बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश भी दिया गया है।