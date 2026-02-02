तेजस्वी यादव ने राज्यपाल के संबोधन को बताया खानापूर्ति, बोले- असली सच्चाई तो रेप-मर्डर और गोलीकांड

तेजस्वी यादव ने NEET छात्रा मौत के मामले में CBI जांच को लेकर सरकार के रवैये पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "CBI बाल गृह कांड की भी जांच कर रही है, कई साल हो गए, नतीजा क्या निकला? CBI सृजन घोटाले की भी जांच कर रही है, क्या हुआ?" तेजस्वी ने आरोप लगाया कि कई मामलों में CBI जांच का मतलब है कि फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार CBI का नाम इस्तेमाल करके जनता की भावनाओं को शांत करना चाहती है, लेकिन न्याय की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।