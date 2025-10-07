Bihar Weather: बिहार के इन 23 जिलों में आज होगी झमाझम बारिश, जानें कैसा रहेगा अगले 48 घंटे का मौसम

Bihar Weather: मौसम विभाग ने बिहार के 23 जिलों में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में बारिश के साथ-साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। अगले 48 घंटे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर से तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अक्तूबर तक बिहार में बारिश का दौर जारी रहेगा। अक्तूबर के बाद इसपर ब्रेक लगेगा। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा रही है।