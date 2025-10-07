Bihar Weather: बिहार के इन 23 जिलों में आज होगी झमाझम बारिश, जानें कैसा रहेगा अगले 48 घंटे का मौसम

Bihar Weather: मौसम विभाग ने बिहार के 23 जिलों में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में बारिश के साथ-साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। अगले 48 घंटे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर से तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अक्तूबर तक बिहार में बारिश का दौर जारी रहेगा। अक्तूबर के बाद इसपर ब्रेक लगेगा। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा रही है।
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र (Low Pressure Area)विकसित होने की वजह से बिहार में बारिश का दौर जारी है। इसके अलावा दक्षिण-पूर्वी और मध्य भारत से आने वाली नमी भरी हवाओं के कारण बिहार के ऊपर ट्रफ लाइन सक्रिय हो गई है। इन दोनों सिस्टम के मिलकर काम करने से राज्य के कई जिलों में लगातार बादल छाए रहने और वर्षा की स्थिति बनी हुई है। आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश का असर रहेगा।
पटना में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ बादल छाए रहने की संभावना है।अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ सकता है। जिससे सुबह और शाम में हल्की ठंडक महसूस होगी।
नेपाल की बारिश से बिहार में तबाही मची हुई है। इसके कारण कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कोसी सहित उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। सुपौल के छह प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। नेपाल की बारिश से करीब 5 हजार घरों में पानी भर गया है।
