तेजस्वी का नीतीश पर तीखा हमला, कहा- अफसरों के CM हैं, बिहार की जनता के नहीं, पढ़िए लालू प्रसाद की चर्चा कर क्या कहा…

तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ज़ोरदार हमला बोलते हुए कहा कि वह सिर्फ़ अफ़सरों के CM हैं, बिहार की जनता के वे सीएम नहीं हैं। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद राज्य RJD दफ़्तर के अपने पहले दौरे में उन्होंने कहा, "नीतीश सरकार ने बिहार की जनता के लिए कोई काम नहीं किया है, इस डबल-इंजन सरकार में काम नहीं हो रहा है।" RJD के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि यह पहली बार है जब उन्हें संगठनात्मक ज़िम्मेदारी दी गई है, और वह यह साफ़ करना चाहते हैं कि वह सांप्रदायिक ताकतों के ख़िलाफ़ उसी ताक़त से लड़ेंगे जैसे उनके पिता और पार्टी के मुखिया लालू प्रसाद लड़ते थे। उन्होंने कहा, "मैं लालू जी का बेटा हूँ, और सांप्रदायिक ताकतें मेरे ख़िलाफ़ कितनी भी साज़िशें रच लें, मैं उनके सामने नहीं झुकूंगा, बल्कि मज़बूत इरादे और सबके सहयोग से इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ूंगा।"