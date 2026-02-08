तेजस्वी का नीतीश पर तीखा हमला, कहा- अफसरों के CM हैं, बिहार की जनता के नहीं, पढ़िए लालू प्रसाद की चर्चा कर क्या कहा…

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ज़ोरदार हमला बोलते हुए कहा कि वह सिर्फ़ अफ़सरों के CM हैं, बिहार की जनता के वे सीएम नहीं हैं। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद राज्य RJD दफ़्तर के अपने पहले दौरे में उन्होंने कहा, "नीतीश सरकार ने बिहार की जनता के लिए कोई काम नहीं किया है, इस डबल-इंजन सरकार में काम नहीं हो रहा है।" RJD के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि यह पहली बार है जब उन्हें संगठनात्मक ज़िम्मेदारी दी गई है, और वह यह साफ़ करना चाहते हैं कि वह सांप्रदायिक ताकतों के ख़िलाफ़ उसी ताक़त से लड़ेंगे जैसे उनके पिता और पार्टी के मुखिया लालू प्रसाद लड़ते थे। उन्होंने कहा, "मैं लालू जी का बेटा हूँ, और सांप्रदायिक ताकतें मेरे ख़िलाफ़ कितनी भी साज़िशें रच लें, मैं उनके सामने नहीं झुकूंगा, बल्कि मज़बूत इरादे और सबके सहयोग से इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ूंगा।"
यह दोहराते हुए कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोग हार गए और सिस्टम जीत गया, RJD नेता ने कहा, "हमें लोकतंत्र के ख़िलाफ़ चल रही साज़िश के प्रति सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिहार चुनाव में 'जनतंत्र' को 'धनतंत्र' में बदल दिया गया, और प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी वाले मामलों और मुकदमों के ज़रिए चुनाव जीता गया। हालांकि, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत मज़बूत है, और हम उसी ताक़त के साथ वापस आएंगे।"
तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जैसा कि खगड़िया और शेखपुरा की हाल की घटनाओं से साफ़ ज़ाहिर होता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ऐसी धमकियों के ख़िलाफ़ चुप नहीं रहेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, और किसानों को उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, "बिहार में बनी नई NDA सरकार को महिलाओं, किसानों, युवाओं या नौकरियों और रोज़गार से जुड़ी सभी योजनाओं को लागू करने के लिए मजबूर किया जाएगा।"
