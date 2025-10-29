IMD ALERT: बिहार के 8 जिलों में कल बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट, जानिए अगले 72 घंटे का मौसम पूर्वानुमान

IMD ALERT: बिहार में ठंड की दस्तक से पहले ही मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। अक्टूबर के आखिर में जैसे-जैसे तापमान नीचे जा रहा है, वैसे-वैसे आसमान में बादल और हवा का रुख बदलता दिख रहा है। सोमवार, 29 अक्टूबर की सुबह से ही राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले 72 घंटे बिहार के लिए मौसम की दृष्टि से काफी अहम रहने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मोंथा (Cyclone Montha) के असर से राज्य में भारी बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की संभावना है।