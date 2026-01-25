जब कैदियों के कब्जे में थी पूरी जेल… AK-47 लेकर पहुंच गए थे कुंदन कृष्णन, गणतंत्र दिवस पर मिलेगा गैलेंट्री मेडल

Gallantry Medal: बिहार के 1994 बैच के IPS अधिकारी और फिलहाल बिहार STF के डायरेक्टर जनरल कुंदन कृष्णन को गणतंत्र दिवस 2026 पर राष्ट्रपति का 'वीरता पदक' (गैलेंट्री मेडल) से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें 24 साल पहले छपरा जेल में हुई एक खौफनाक मुठभेड़ के लिए दिया जा रहा है, जब कुंदन कृष्णन सारण के पुलिस अधीक्षक थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी घोषणा की है कि इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाले सब-इंस्पेक्टर अर्जुन लाल और कांस्टेबल जितेंद्र सिंह को भी वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा।