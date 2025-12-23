IPS Promotion: गृह विभाग ने बिहार कैडर के 43 आइपीएस अधिकारियों को मंगलवार को प्रमोशन दी है। 1994 बैच के आइपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन को गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय के अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) से पुलिस महानिदेशक (DG) कोटि में प्रोन्नति दी है। इसके अतिरिक्त आठ पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG) को पुलिस महानिरीक्षक (IG) में, 2012 बैच के 22 प्रवर कोटि के पुलिस अधिकारियों को डीआइजी में तथा 2013 बैच के 12 कनीय प्रशासनिक कोटि के अधिकारियों को प्रवर कोटि में प्रोन्नति मिली है।