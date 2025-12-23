IPS Promotion: गृह विभाग ने बिहार कैडर के 43 आइपीएस अधिकारियों को मंगलवार को प्रमोशन दी है। 1994 बैच के आइपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन को गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय के अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) से पुलिस महानिदेशक (DG) कोटि में प्रोन्नति दी है। इसके अतिरिक्त आठ पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG) को पुलिस महानिरीक्षक (IG) में, 2012 बैच के 22 प्रवर कोटि के पुलिस अधिकारियों को डीआइजी में तथा 2013 बैच के 12 कनीय प्रशासनिक कोटि के अधिकारियों को प्रवर कोटि में प्रोन्नति मिली है।
|आईजी (2008 बैच के आइपीएस बैच)
|डीआईजी
|प्रवर कोटि में प्रमोशन
|मनोज कुमार
|अवकाश कुमार
|मनीष
|निताशा गुडि़या
|आनंद कुमार
|अशोक कुमार प्रसाद
|किम
|कुमार आशीष
|राकेश कुमार
|सत्यीवर सिंह
|दिलनवाज अहमद
|बीना कुमारी
|उपेन्द्र कुमार शर्मा
|सुशील कुमार
|मो. सैफुर्रहमान
|संजय कुमार
|रमाशंकर राय
|राजेश कुमार
|विवेकानंद
|सत्यनारायण कुमार
|पंकज कुमार
|विकास बर्मन
|शैलेश कुमार सिन्हा
|उपेन्द्र नाथ वर्मा
|मनोज कुमार तिवारी
|जगुनाथ रेड्डी
|रमन कुमार चौधरी
|जलारेड्डी
|राजीव रंजन-2
|डी अमरकेश
|सुशांत कुमार सरोज
|गौरव मंगला
|राकेश कुमार सिन्हा
|विशाल शर्मा
|अजय कुमार पांडेय
|नीरज कुमार सिंह
|संजय कुमार सिंह
|रविरंजन कुमार
|दीपक रंजन
|डा. इनामुल हक मेंगनू
|आमिर जावेद
|अशोक कुमार सिंह
|राजीव रंजन-1
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग