बेटे को मंत्री बना अब जन सुराज के निशाने पर उपेंद्र कुशवाहा, मनोज भारती बोले- 2-4 और विधायकी की नर्सरी लगा दीजिए

बिहार में नई सरकार बनने के बाद से ही विपक्षी पार्टियां लगातार NDA नेताओं पर परिवारवाद के मुद्दे पर हमला कर रही हैं और इसके केंद्र में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं। इसकी वजह उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश हैं, जो न तो MLA हैं और न ही MLC, लेकिन उन्हें मंत्री बनाया गया है। दीपक प्रकाश के शपथ ग्रहण के बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा की लगातार आलोचना हो रही थी, जिस पर उन्होंने लंबी सफाई दी थी। लेकिन उनके बचाव में लिखे गए इस पोस्ट ने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के नेताओं को उन पर और भी हमला करने का मौका दे दिया है। जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने X पर पोस्ट करके इस पर अपना रिएक्शन दिया है।