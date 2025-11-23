बेटे को मंत्री बना अब जन सुराज के निशाने पर उपेंद्र कुशवाहा, मनोज भारती बोले- 2-4 और विधायकी की नर्सरी लगा दीजिए

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा (Photo- IANS)
बिहार में नई सरकार बनने के बाद से ही विपक्षी पार्टियां लगातार NDA नेताओं पर परिवारवाद के मुद्दे पर हमला कर रही हैं और इसके केंद्र में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं। इसकी वजह उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश हैं, जो न तो MLA हैं और न ही MLC, लेकिन उन्हें मंत्री बनाया गया है। दीपक प्रकाश के शपथ ग्रहण के बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा की लगातार आलोचना हो रही थी, जिस पर उन्होंने लंबी सफाई दी थी। लेकिन उनके बचाव में लिखे गए इस पोस्ट ने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के नेताओं को उन पर और भी हमला करने का मौका दे दिया है। जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने X पर पोस्ट करके इस पर अपना रिएक्शन दिया है।
जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने सोशल मीडिया पर एक तीखी और व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कुशवाहा पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने लिखा कि जिस प्रदेश में नौजवान पेट भरने के लिए रोज़ दिल्ली–मुंबई की ओर ट्रेन की छत और फुटबोर्ड पकड़कर भागते हों, वहां यदि किसी नेता का बेटा यहीं बिहार में रोजगार पा रहा है, तो इसे चमत्कार ही समझना चाहिए।
अपने पोस्ट में भारती यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि लोग कुछ दिन शोर मचाएंगे, ज्ञान देंगे, आरोप लगाएंगे और फिर वही लोग दो दिन में चुप हो जाएंगे और तीसरे दिन दोबारा बेंगलुरु, मुंबई और सूरत की ट्रेन का जनरल डिब्बा ढूंढते हुए नज़र आएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, “लेकिन आप चिंता मत करिए, जब वोट का मौसम आएगा, तो यही लोग बेहद सभ्य नागरिक बनकर आपकी झोली फिर से भर देंगे।"
अपने व्यंग्यात्मक पोस्ट के अंत में भारती ने लिखा, “आप तैयारी शुरू कीजिए… शोर-शराबा भूल जाइए..अगले 5 सालों में आने वाली पीढ़ी के लिए दो–चार और विधायकी की नर्सरी लगा दीजिए।”
दरअसल, विवाद की शुरुआत तब हुई जब उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बनने पर सवाल उठने लगे। नेता से लेकर जनता तक सभी ने परिवारवाद के मुद्दे पर कुशवाहा को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिसके बाद उठ रहे सवालों के जवाब में सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि यह फैसला मजबूरी में लिया गया है, ताकि पार्टी फिर से टूटकर शून्य पर न पहुंच जाए। परिवारवाद के आरोप पर उन्होंने कहा कि यह कदम उनके लिए ज़हर पीने जैसा था, लेकिन पार्टी को बचाने के लिए यह जरूरी था।
इस पोस्ट में उन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश का भी बचाव करते हुए लिखा, "अरे भाई, दीपक प्रकाश की बात करें तो, प्लीज़ यह समझिए कि वह स्कूल में फेल हुआ छात्र नहीं है। उसने मेहनत से पढ़ाई की और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की, और उसे अपने पुरखों से वैल्यूज़ विरासत में मिली हैं। उसे खुद को साबित करने के लिए थोड़ा समय दीजिए। वह आपकी उम्मीदों और भरोसे पर खरा उतरेगा।"
