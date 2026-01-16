उपेंद्र कुशवाहा ने JDU को दिया झटका, चंदन यादव सैकड़ों समर्थकों के साथ RLM में शामिल

सभा को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि डॉ. चंदन यादव जमीनी स्तर के और समर्पित नेता हैं, जिनकी मगध क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। उनके अनुसार, यादव और उनके समर्थकों के आने से न सिर्फ मगध बल्कि आसपास के जिलों में भी RLM का संगठनात्मक आधार मजबूत होगा। कुशवाहा ने कहा कि पार्टी को ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो जमीनी स्तर पर संगठन बना सकें और लोगों के मुद्दों को राजनीतिक स्तर पर उठा सकें। समारोह के दौरान, उन्होंने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि RLM सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक व्यवहार्य विकल्प बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।