पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने JDU को दिया झटका, चंदन यादव सैकड़ों समर्थकों के साथ RLM में शामिल

Bihar Politics: जदयू के पूर्व प्रदेश सचिव डॉ चंदन यादव सैकड़ों समर्थकों के साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल हो गए। रलोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। 

पटना

Anand Shekhar

Jan 16, 2026

bihar politics

उपेन्द्र कुशवाहा के साथ चंदन यादव और अन्य (फोटो- पत्रिका)

Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) को मगध क्षेत्र में एक झटका लगा है। पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव डॉ. चंदन यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शुक्रवार को उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) में शामिल हो गए। इस मिलन समारोह का आयोजन पटना में RLM के प्रदेश कैंप ऑफिस में हुआ, जहां पार्टी प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने औपचारिक रूप से उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। ध्यान देने वाली बात यह है कि JDU और RLM दोनों NDA गठबंधन का हिस्सा हैं।

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा- मगध में संगठन मजबूत होगा

सभा को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि डॉ. चंदन यादव जमीनी स्तर के और समर्पित नेता हैं, जिनकी मगध क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। उनके अनुसार, यादव और उनके समर्थकों के आने से न सिर्फ मगध बल्कि आसपास के जिलों में भी RLM का संगठनात्मक आधार मजबूत होगा। कुशवाहा ने कहा कि पार्टी को ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो जमीनी स्तर पर संगठन बना सकें और लोगों के मुद्दों को राजनीतिक स्तर पर उठा सकें। समारोह के दौरान, उन्होंने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि RLM सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक व्यवहार्य विकल्प बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।

चंदन यादव ने कहा- विचारधारा और नेतृत्व ने आकर्षित किया

डॉ. चंदन यादव ने कहा कि वह RLM की विचारधारा और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। यादव ने कहा कि वह आने वाले दिनों में मगध क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने और पार्टी का विस्तार करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

कई पूर्व अधिकारी और स्थानीय नेता भी शामिल हुए

चंदन यादव अकेले नहीं थे; उनके साथ अलग-अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि और पेशे के बड़ी संख्या में लोग भी RLM में शामिल हुए। इनमें नीतीश कुमार (पूर्व निजी सचिव), ई. सत्येंद्र यादव (सेवानिवृत्त इंजीनियर), विमल कुमार, चंद्रशेखर कुमार, अनूप चंद्रवंशी, विवेक कुमार पांडे, मोहम्मद आरिफ खान, चंदन शेखर, राजू पाठक, साबिर अंसारी, सद्दाम खान, शाहिद खान और रणधीर कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे।

चिराग और मांझी के नेता भी थाम चुके हैं RLM का दामन

इससे पहले, दिसंबर 2025 में जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पूर्णिया जिला के पूर्व अध्यक्ष और कस्बा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व NDA उम्मीदवार राजेंद्र यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ RLM में शामिल हो गए थे। चिराग पासवान की LJP (राम विलास) के कई प्रमुख नेता भी RLM में शामिल हुए। इनमें LJP के संस्थापक सदस्य, राष्ट्रीय वरिष्ठ अध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता एके बाजपेयी, और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पृथ्वी राज यादव, और अन्य प्रमुख लोग शामिल थे।

Bihar news

16 Jan 2026 07:24 pm

उपेंद्र कुशवाहा ने JDU को दिया झटका, चंदन यादव सैकड़ों समर्थकों के साथ RLM में शामिल

