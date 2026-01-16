तेजस्वी यादव की बैठक पर रोहिणी का तंज, कहा- गिद्धों को ठिकाने लगाओ, पब्लिक सब जानती है…

रोहिणी आचार्य द्वारा सोशल मीडिया पे इस तरह का पोस्ट किया जाना कोई नई बात नहीं हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में RJD की हार के बाद भी, रोहिणी ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानों के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उस समय, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि पार्टी लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत गलत हाथों में सौंप रही है और कुछ सलाहकार और चापलूस नेता RJD को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें परिवार और संगठन दोनों में अन्याय का सामना करना पड़ा है और फैसले लेने की प्रक्रिया संकीर्ण सोच वाले लोगों के हाथों में चली गई है।