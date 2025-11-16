‘नजरबंद हैं तो DM को आवेदन दें लालू यादव…’ रोहिणी आचार्या के अपमान पर भड़के JDU नेता

पटना की सियासत में इस वक्त सबसे अधिक चर्चा लालू यादव के परिवार की हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या के लगातार किये जा रहे भावुक पोस्टों के बाद पूरा माहौल गर्म है। अब इस विवाद पर जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने खुलकर लालू यादव पर हमला बोला है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि वास्तव में लालू प्रसाद यादव नजरबंद महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें तुरंत पटना DM को आवेदन देना चाहिए, क्योंकि बिहार में माता-पिता की सुरक्षा से जुड़े कानून मौजूद हैं।