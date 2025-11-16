Patrika LogoSwitch to English

‘नजरबंद हैं तो DM को आवेदन दें लालू यादव…’ रोहिणी आचार्या के अपमान पर भड़के JDU नेता

JDU नेता नीरज कुमार ने रोहिणी आचार्य को लेकर चल रहे विवाद पर लालू यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बेटी के अपमान पर लालू यादव कुछ बोल क्यों नहीं रहें, अगर वो नजरबंद हैं तो तुरंत पटना के जिलाधिकारी को आवेदन दें, वो मदद करेंगे। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 16, 2025

Bihar Politics | नीरज कुमार

जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार (फोटो - X)

पटना की सियासत में इस वक्त सबसे अधिक चर्चा लालू यादव के परिवार की हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या के लगातार किये जा रहे भावुक पोस्टों के बाद पूरा माहौल गर्म है। अब इस विवाद पर जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने खुलकर लालू यादव पर हमला बोला है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि वास्तव में लालू प्रसाद यादव नजरबंद महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें तुरंत पटना DM को आवेदन देना चाहिए, क्योंकि बिहार में माता-पिता की सुरक्षा से जुड़े कानून मौजूद हैं।

रोहिणी आचार्या के समर्थन में आए JDU नेता

JDU प्रवक्ता ने रोहिणी आचार्या के पक्ष में खुलकर बयान दिया और उन्हें बिहार की बेटी बताते हुए कहा कि जिस बेटी ने अपने पिता को बचाने के लिए बिना हिचक अपनी किडनी दान की, आज वही सोशल मीडिया पर अपमान और मानसिक आघात की पीड़ा बयान कर रही है। उन्होंने कहा कि एक बेटी की आंखों से गिरा हर आंसू समाज और परिवार दोनों के लिए अशुभ संकेत है।

राबड़ी आवास को बताया संघर्ष और विवाद की जगह

नीरज कुमार ने राबड़ी देवी के सरकारी आवास (10 सर्कुलर रोड) को लेकर तीखा हमला बोला और कहा कि लालू परिवार को इस आवास को तुरंत खाली कर देना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब महुआबाग स्थित विवादित मॉल को विकास का प्रतीक बताया जाता है तो फिर परिवार वहीं शिफ्ट क्यों नहीं हो जाता? उन्होंने कहा, “अगर सरकारी आवास में भावनात्मक या भाषाई हिंसा हो रही है, तो सुरक्षा के लिए तुरंत जगह बदलनी चाहिए। इसके लिए किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।”

भ्रष्टाचार का किला कहकर साधा निशाना

JDU नेता ने महुआबाग में स्थित निर्माणाधीन मॉल को भ्रष्टाचार का किला बताते हुए कहा कि लालू परिवार को वहीं जाकर बस जाना चाहिए, क्योंकि उसी जगह से उनकी राजनीति और संपत्ति से जुड़े आरोपों की जड़ें निकलती हैं। उन्होंने पूछा, “जो पिता कभी जेल में रहते हुए कुख्यात अपराधियों के लिए प्रचार कर सकता है, आज वह अपनी बेटी के दुख पर चुप क्यों है?”

रोहिणी आचार्या के पोस्ट से मचा सियासी हंगामा

रोहिणी ने पिछले दो दिनों में कई भावनात्मक पोस्ट किए हैं, जिनमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उन्हें गालियां दी गईं, अपमानित किया गया, उनके किडनी दान पर सवाल उठाए गए और उन्हें घर से निकलने और राजनीति छोड़ने पर मजबूर किया गया। इससे पहले उन्होंने लिखा था कि वह राजनीति और परिवार से नाता तोड़ रही हैं और वह अनाथ जैसा महसूस कर रही हैं।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

RJD

16 Nov 2025 03:58 pm

Hindi News / Bihar / Patna / 'नजरबंद हैं तो DM को आवेदन दें लालू यादव…' रोहिणी आचार्य के अपमान पर भड़के JDU नेता

