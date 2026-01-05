सुशील मोदी की वजह से NDA में लौटे थे नीतीश कुमार, पत्नी जेसी मोदी ने सुनाया यादगार किस्सा

जेसी मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच के तालमेल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश जी का विजन और सुशील जी के आइडियाज ने बिहार को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने अपने संबोधन में उस राजनीतिक दौर को याद किया, जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर दूसरा गठबंधन बना लिया था। उन्होंने कहा कि उस समय सुशील मोदी और भी ज्यादा सक्रिय हो गए थे। वे सरकार की नीतियों और फैसलों को तथ्यों के साथ जनता के सामने रखते थे और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार की आलोचना करते थे।