‘कांग्रेस ने डर के मारे बांग्लादेश बनाया, कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया’, जीतन राम मांझी का बड़ा हमला

पत्रकारों से बात करते केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। फोटो- पत्रिका
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम (हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा) के संस्थापक जीतन राम मांझी ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। पटना में मीडिया से बात करते हुए मांझी ने कहा, “कांग्रेस डरपोक थी, इसलिए उसने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश बना दिया और कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा दे दिया। कांग्रेस की इन्हीं गलतियों ने भारत को कमजोर किया।”
जीतन राम मांझी ने कहा कि 1971 में बांग्लादेश के निर्माण को कांग्रेस की डरपोक सोच का परिणाम बताया। उन्होंने कहा, “कांग्रेस ने बांग्लादेश को इसलिए अलग देश बनाया क्योंकि उसमें निर्णय लेने की ताकत नहीं थी। डर के कारण भारत की सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति कमजोर हुई।” उनका कहना था कि अगर उस समय कांग्रेस ने मजबूत रुख अपनाया होता, तो भारत आज और अधिक शक्तिशाली स्थिति में होता।
मांझी ने आगे कहा, “कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा देने की गलती कांग्रेस ने की थी। उसी गलती का परिणाम आज देश भुगत रहा है।” उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियां हमेशा राष्ट्रहित से ऊपर राजनीतिक स्वार्थ पर आधारित रहीं। मांझी ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर वही कदम उठाया जो कांग्रेस कभी नहीं उठा सकी।
मांझी ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर अपनी पुरानी मांग दोहराई। उन्होंने कहा, “मैं पहले से कह रहा था कि ताड़ी को शराबबंदी से अलग किया जाए। अब अगर तेजस्वी यादव वही बात कह रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? जब सरकार में आएंगे तभी करेंगे। अभी तो हम लोग ही करेंगे ये काम।”
राहुल गांधी के हालिया बयान पर भी मांझी ने जमकर पलटवार किया। राहुल ने कहा था कि “नरेंद्र मोदी वोट के लिए नाच सकते हैं” इस पर मांझी ने कहा, “राहुल गांधी नासमझ हैं। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने में उनकी नानी को तकलीफ होती थी। नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर को सच्चा सम्मान दिया। कांग्रेस सरकार ने अंबेडकर को सिर्फ नाम के लिए याद किया, असल सम्मान कभी नहीं दिया।”
मांझी ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ है। हम पाकिस्तान के नागरिकों को भाई मानते हैं, लेकिन आतंकवादियों को नहीं। ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। जो भी हरकत करेगा, उसे रौंद दिया जाएगा।
