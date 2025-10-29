‘कांग्रेस ने डर के मारे बांग्लादेश बनाया, कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया’, जीतन राम मांझी का बड़ा हमला

राहुल गांधी के हालिया बयान पर भी मांझी ने जमकर पलटवार किया। राहुल ने कहा था कि “नरेंद्र मोदी वोट के लिए नाच सकते हैं” इस पर मांझी ने कहा, “राहुल गांधी नासमझ हैं। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने में उनकी नानी को तकलीफ होती थी। नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर को सच्चा सम्मान दिया। कांग्रेस सरकार ने अंबेडकर को सिर्फ नाम के लिए याद किया, असल सम्मान कभी नहीं दिया।”