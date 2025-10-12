Bihar Election: आखिरी सांस तक पीएम मोदी के साथ रहूंगा… NDA में घमासान के बीच मांझी ने साफ किया अपना रुख

Bihar News: जीतनराम मांझी फाइल फोटो
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए खेमे में सीट बंटवारे को लेकर जारी खींचतान के बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना रूख स्पष्ट कर दिया है। मांझी के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि वह सीट वितरण पर सहमत हो गए हैं। हालांकि, अब तक यह औपचारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को एनडीए से कितनी सीटें मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक, माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी की पार्टी को छह सीटें मिल सकती हैं, लेकिन इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।
मांझी ने साफ शब्दों में लिखा, “वैसे एक बात बता दूं मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं… मैं जीतन राम मांझी अपने अंतिम सांस तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी।” इस पोस्ट में उन्होंने दिल्ली से पटना रवाना होनी जानकारी भी दी।
बीते कुछ हफ्तों से यह चर्चा जोरों पर थी कि NDA में सीट शेयरिंग को लेकर मांझी नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, उनकी पार्टी ने करीब 15 सीटों की मांग की थी, लेकिन बीजेपी और जेडीयू से बात अभी तक फाइनल नहीं हो पाई थी। ऐसे में यह बयान ऐसे वक्त आया है जब एनडीए के भीतर मांझी अलग रास्ता चुन सकते हैं जैसी खबरें उभरने लगी थीं। लेकिन अब उनके इस पोस्ट ने साफ कर दिया है कि वे न सिर्फ गठबंधन में बने रहेंगे, बल्कि चुनाव तक NDA के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे।
इधर, सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में लगातार मंथन और बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आज एक बैठक होनी है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी केन्द्रीय ग्रीज मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक एमीन भाजपा उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगगई और देर रात या कल सुबह लिस्ट जारी की जा सकती है।
