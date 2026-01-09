घर से नहीं भागती, तो पिता कर देते हत्या… प्रेमी संग भागी जूली ने शेयर किया वीडियो, जानिए क्या कहा

जूली और उसका प्रेमी (फोटो- स्क्रीन ग्रैब)
Bihar News: बिहार के नवादा जिले में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो आजकल काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में एक युवती आरोप लगा रही है कि अगर वह घर से नहीं भागती तो उसके पिता और परिवार वाले उसे मार डालते। युवती का दावा है कि उसने अपनी मर्जीसे शादी की है और अब वह सुरक्षित है। इस घटना से जिले में काफी चर्चा हो रही है।
वीडियो में लड़की अपनी पहचान जूली कुमारी के रूप में बताती है, जो नवादा नगर थाना क्षेत्र के माल गोदाम इलाके की रहने वाली है और स्थानीय निवासी राजेंद्र प्रसाद की बेटी है। वीडियो में एक युवक भी दिख रहा है, जो अपनी पहचान दिलीप कुमार वर्मा के बेटे गोलू कुमार के रूप में बताता है। वो भी माल गोदाम इलाके में रहता है। दोनों का दावा है कि वे बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और इस शादी में उनके परिवारों का कोई हाथ नहीं है। यह वीडियो शुक्रवार को सामने आया और तेजी से फैल गया।
वीडियो में जूली कुमारी साफ-साफ कहती है, "हमने अपनी मर्जी से शादी की है। घर पर मुझे बहुत टॉर्चर किया जाता था और मारा-पीटा जाता था। अगर मैं घर से नहीं भागती तो मेरा पिता और मेरा परिवार मुझे मार डालता।" उसने आगे कहा कि उसने कई दिनों तक अपने बॉयफ्रेंड से उसे अपने साथ ले जाने की गुहार लगाई, लेकिन शुरू में वह तैयार नहीं था। युवती ने कहा, "शुरू में वह मुझे अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर मैंने उसे काफी मनाया और आखिरकार वह मान गया।"
वीडियो में जूली यह भी कहती है कि उसके इस फैसले से अब उसके बॉयफ्रेंड और उसके परिवार को खतरा हो सकता है। उसने कहा, "अगर उन्हें या उनके परिवार को कुछ होता है, तो इसके लिए मेरे पिता और मेरा परिवार जिम्मेदार होगा। हम जहां हैं, खुश हैं।" वीडियो में युवक, गोलू कुमार वर्मा भी साफ करता है कि दोनों बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। वहीं, युवती ने अपने परिवार पर लगातार परेशान करने और उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
