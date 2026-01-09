घर से नहीं भागती, तो पिता कर देते हत्या… प्रेमी संग भागी जूली ने शेयर किया वीडियो, जानिए क्या कहा

वीडियो में लड़की अपनी पहचान जूली कुमारी के रूप में बताती है, जो नवादा नगर थाना क्षेत्र के माल गोदाम इलाके की रहने वाली है और स्थानीय निवासी राजेंद्र प्रसाद की बेटी है। वीडियो में एक युवक भी दिख रहा है, जो अपनी पहचान दिलीप कुमार वर्मा के बेटे गोलू कुमार के रूप में बताता है। वो भी माल गोदाम इलाके में रहता है। दोनों का दावा है कि वे बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और इस शादी में उनके परिवारों का कोई हाथ नहीं है। यह वीडियो शुक्रवार को सामने आया और तेजी से फैल गया।