Kal Ka Mausam: दिवाली के बाद से बदलने लगेगा बिहार का मौसम, सुबह लगेगी ठंडी और दिन में निकलेगी धूप

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, कल की सुबह हल्की ठंडी और सुहावनी रहेगी। सुबह के समय तापमान करीब 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जिससे दिन की शुरुआत बेहद आरामदायक होगी। जैसे-जैसे सूरज ऊपर आएगा, धूप तेज़ होगी लेकिन तपिश परेशान नहीं करेगी। दोपहर तक आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और हल्की हवा चलेगी जो मौसम को संतुलित बनाए रखेगी। शाम तक तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और माहौल में हल्की ठंडक लौट आएगी। इसका मतलब है कि कल का दिन न पसीना निकालने वाला होगा, न कंबल ओढ़ाने वाला होगा।