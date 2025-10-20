Kal Ka Mausam: दिवाली के बाद से बदलने लगेगा बिहार का मौसम, सुबह लगेगी ठंडी और दिन में निकलेगी धूप

kal ka mausam (photo-AI)
Kal Ka Mausam: दीपावली के बाद बिहार का मौसम धीरे-धीरे बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक, कल यानी सोमवार को पूरे बिहार में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में धूप खिली रहेगी, जबकि बारिश की संभावना लगभग शून्य है। राजधानी पटना समेत अधिकांश इलाकों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है, वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यानी सुबह में हल्की ठंडक और दिन में हल्की गर्माहट का एहसास होगा।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, कल की सुबह हल्की ठंडी और सुहावनी रहेगी। सुबह के समय तापमान करीब 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जिससे दिन की शुरुआत बेहद आरामदायक होगी। जैसे-जैसे सूरज ऊपर आएगा, धूप तेज़ होगी लेकिन तपिश परेशान नहीं करेगी। दोपहर तक आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और हल्की हवा चलेगी जो मौसम को संतुलित बनाए रखेगी। शाम तक तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और माहौल में हल्की ठंडक लौट आएगी। इसका मतलब है कि कल का दिन न पसीना निकालने वाला होगा, न कंबल ओढ़ाने वाला होगा।
मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार, हवा की गति 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रहेगी। यह हल्की ब्रीज़ पूरे दिन महसूस होगी, जो दोपहर की गर्मी को कम करेगी। नमी का स्तर लगभग 42 प्रतिशत रहेगा। यानी मौसम में नमी और हवा दोनों का बैलेंस बेहतरीन रहेगा।
बिहार में पिछले कुछ दिनों से हल्के बादल छाए रहते थे, लेकिन कल यानी सोमवार को आकाश पूरी तरह साफ रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, बारिश की संभावना न के बराबर है। उत्तर बिहार से लेकर मगध और सीमांचल क्षेत्र तक, सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। यह स्थिति किसानों और यात्रियों दोनों के लिए राहत की खबर है। खुले आसमान के कारण खेतों में काम करना आसान होगा और सफर में किसी रुकावट की आशंका नहीं रहेगी।
दिनभर धूप रहने के बाद रात में तापमान फिर से गिरने लगेगा। रात का तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जिससे माहौल में हल्की ठंडक और सुकून भरा एहसास लौट आएगा। यह तापमान अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के लिए बिल्कुल सामान्य माना जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार