अनंत, सूरजभान, सम्राट, राजबल्लभ… आरके सिंह ने एक ही बार में सबको लिया लपेट, कहा-इनको वोट देने से अच्छा डूब मरो

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर राजनीतिक भूचाल ला दिया है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी और अनंत सिंह जैसे लोगों को वोट देने से बेहतर है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना।

3 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 20, 2025

आरके सिंह

आरके सिंह (पत्रिका)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने एक बयान जारी कर चुनावी राजनीति में हलचल मचा दी है। दीपावली के पावन मौके पर उन्होंने एक वीडियो और पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह , राजबल्लभ यादव और अन्य नेताओं की कथित आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसे उम्मीदवारों को वोट न दें।

इनको वोट देने से अच्छा डूब मरो

आरके सिंह ने कहा, “इन लोगों को वोट देने से अच्छा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरा जाए।” उन्होंने वीडियो में लगभग आधे दर्जन नेताओं के नाम लेकर उनके खिलाफ गंभीर आरोपों का हवाला दिया। उनके अनुसार, इन नेताओं पर हत्या, अपहरण, बलात्कार और अन्य गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं और कई बार ये जेल भी जा चुके हैं।

आरके सिंह ने इन लोगों पर लगाए आरोप

आरके सिंह ने बिहार के कुछ प्रमुख उम्मीदवारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग जनता की भलाई और विकास के रास्ते में बाधा हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया।

  • अनंत सिंह (मोकामा, NDA) – मोकामा से NDA प्रत्याशी अनंत सिंह हैं। इनपर हत्या , नरसंहार तथा अपहरण जैसे गंभीर आरोप रहे है। जब मैं 1985 में पटना का जिलाधिकारी था तो यह व्यक्ति अपने भाई दिलीप सिंह और विवेका सिंह के साथ अनुमंडल के सामने उपद्रव कर रहा था। तो पटना से वहाँ पहुंच कर मैनें उनको पीट कर भगाया था।
  • सूरजभान सिंह (मोकामा, RJD) – मोकामा से RJD प्रत्याशी सूरजभान सिंह की पत्नी हैं। सूरजभान सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते है अंतः अपने पत्नी के माध्यम से खड़े है। इनपर 2-3 राज्यों में हत्या इत्यदि के आरोप रहे है। जब मैं बिहार का गृह सचिव था तो यह बिहार का नंबर 1 डॉन था। उस वक्त मैंने नालंदा के तत्कलिन आरक्षी अधीक्षक को किसी भी परिस्थिति में इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया था ।
  • राजबल्लभ यादव (नवादा, NDA) – नवादा से NDA प्रत्याशी राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी हैं। राजबल्लभ यादव बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिये POCSO एक्ट के आरोपी है और खुद चुनाव नहीं लड़ सकते है अंतः अपने पत्नी विभा देवीके माध्यम से चुनाव लड़ रहे है। सुनते है की लोगों ने गया के मंच पर प्रधानमंत्री जी को अँधेरे में रख कर उनसे राजबल्लभ यादव की पत्नी का करा दिया।
  • ओसामा शाहाबुद्दीन (रघुनाथपुर, RJD) – रघुनाथपुर से RJD प्रत्याशी शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा हैं। शाहबुद्दीन एक दुर्दांत अपराधी थे जिनपर ह्त्या के कई आरोप थे।
  • सम्राट चौधरी (तारापुर, NDA) – तारापुर से NDA प्रत्याशी सम्राट चौधरी हैं। इनपर हत्या का आरोप और उम्र के सर्टिफिकेट फोर्जरी कर के बेल पर बाहर होने का आरोप एक पार्टी ने खुलेआम लगाया है। जिसका जवाब आज तक ये नहीं दे सके ।
  • भगवान सिंह कुशवाहा (जगदीशपुर, आरा, NDA) – सात लोगों के नरसंहार में आरोपी।
  • राधा चरण साह (संदेश, आरा, NDA) – बालू माफिया, हाल ही में 10 महीने जेल में रहे।
  • दीपु सिंह (संदेश, RJD) – POCSO एक्ट के आरोपी अरुण यादव का बेटा, स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते।

आरके सिंह ने चेताया कि ऐसे नेताओं को वोट देने से अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ेंगे और बिहार का विकास रुकेगा।

सोच-समझकर वोट दें- आरके सिंह

आरके सिंह ने वीडियो में कहा कि उनका उद्देश्य केवल आरोप-प्रस्ताव करना नहीं है, बल्कि वोटरों को सचेत करना है। उन्होंने कहा, “यदि आप अपराधी या भ्रष्ट पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को वोट देंगे, तो बिहार का विकास नहीं होगा। वोट देने से पहले उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को जरूर देखें। बच्चों और राज्य के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर मतदान करें। यदि कोई भी उम्मीदवार भ्रष्ट या अपराधी है, तो अपना वोट NOTA को दें।” उन्होंने सभी बिहारवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में जनता का विवेक और जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण है।

