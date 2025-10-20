अनंत, सूरजभान, सम्राट, राजबल्लभ… आरके सिंह ने एक ही बार में सबको लिया लपेट, कहा-इनको वोट देने से अच्छा डूब मरो

आरके सिंह ने वीडियो में कहा कि उनका उद्देश्य केवल आरोप-प्रस्ताव करना नहीं है, बल्कि वोटरों को सचेत करना है। उन्होंने कहा, “यदि आप अपराधी या भ्रष्ट पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को वोट देंगे, तो बिहार का विकास नहीं होगा। वोट देने से पहले उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को जरूर देखें। बच्चों और राज्य के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर मतदान करें। यदि कोई भी उम्मीदवार भ्रष्ट या अपराधी है, तो अपना वोट NOTA को दें।” उन्होंने सभी बिहारवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में जनता का विवेक और जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण है।