अनंत, सूरजभान, सम्राट, राजबल्लभ… आरके सिंह ने एक ही बार में सबको लिया लपेट, कहा-इनको वोट देने से अच्छा डूब मरो

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने एक बयान जारी कर चुनावी राजनीति में हलचल मचा दी है। दीपावली के पावन मौके पर उन्होंने एक वीडियो और पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह , राजबल्लभ यादव और अन्य नेताओं की कथित आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसे उम्मीदवारों को वोट न दें।
आरके सिंह ने कहा, “इन लोगों को वोट देने से अच्छा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरा जाए।” उन्होंने वीडियो में लगभग आधे दर्जन नेताओं के नाम लेकर उनके खिलाफ गंभीर आरोपों का हवाला दिया। उनके अनुसार, इन नेताओं पर हत्या, अपहरण, बलात्कार और अन्य गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं और कई बार ये जेल भी जा चुके हैं।
आरके सिंह ने बिहार के कुछ प्रमुख उम्मीदवारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग जनता की भलाई और विकास के रास्ते में बाधा हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया।
आरके सिंह ने चेताया कि ऐसे नेताओं को वोट देने से अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ेंगे और बिहार का विकास रुकेगा।
आरके सिंह ने वीडियो में कहा कि उनका उद्देश्य केवल आरोप-प्रस्ताव करना नहीं है, बल्कि वोटरों को सचेत करना है। उन्होंने कहा, “यदि आप अपराधी या भ्रष्ट पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को वोट देंगे, तो बिहार का विकास नहीं होगा। वोट देने से पहले उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को जरूर देखें। बच्चों और राज्य के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर मतदान करें। यदि कोई भी उम्मीदवार भ्रष्ट या अपराधी है, तो अपना वोट NOTA को दें।” उन्होंने सभी बिहारवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में जनता का विवेक और जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण है।
