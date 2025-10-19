Kal Ka Mausam: मानसून की विदाई के बाद भी मौसम में उतार-चढ़ाव जारी, जानिए दिवाली पर आपके शहर का क्या हाल रहेगा

Kal Ka Mausam: बिहार में मॉनसून की विदाई होते ही मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सुबह के समय हल्का कुहासा छा जाता है, जबकि दोपहर में आंशिक बादल के बीच हल्की धूप निकल रही है। शाम के समय ठंडी हवा का असर महसूस होने लगता है। हालांकि, यह ठंड अभी शुरुआती दौर में है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस साल ठंड का असर सामान्य से लगभग दो हफ्ते पहले शुरू हो सकता है और इसकी अवधि भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।