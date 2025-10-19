Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Kal Ka Mausam: मानसून की विदाई के बाद भी मौसम में उतार-चढ़ाव जारी, जानिए दिवाली पर आपके शहर का क्या हाल रहेगा

Kal Ka Mausam: दिवाली के दिन बिहार में बारिश की संभावना बहुत कम है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं दिन के दौरान मीठी धूप खिलेगी। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 19, 2025

kal ka mausam

kal ka mausam (photo-AI)

Kal Ka Mausam: बिहार में मॉनसून की विदाई होते ही मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सुबह के समय हल्का कुहासा छा जाता है, जबकि दोपहर में आंशिक बादल के बीच हल्की धूप निकल रही है। शाम के समय ठंडी हवा का असर महसूस होने लगता है। हालांकि, यह ठंड अभी शुरुआती दौर में है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस साल ठंड का असर सामान्य से लगभग दो हफ्ते पहले शुरू हो सकता है और इसकी अवधि भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।

दिवाली पर मौसम रहेगा साफ और सुखद

भारतीय मौसम विभाग (IMD) और पटना के स्थानीय मौसम केंद्र के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार, 20 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन राज्य का अधिकांश भाग साफ और सुखद रहेगा। बारिश या घने बादलों की संभावना नन के बराबर है। दिन में हल्की धूप और रात में ठंडी हवा पूरे बिहार में दिवाली के जश्न को और आनंदमय बनाएगी। सुबह और देर शाम हल्की धुंध हो सकती है, लेकिन घना कोहरा नहीं रहेगा।

कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना

राज्य के कुछ दक्षिणी और सीमांत जिलों में हल्की बारिश या छींटों की संभावना बनी हुई है। भागलपुर, कैमूर, सासाराम और गया में बादलों का आंशिक जमाव रहने से हल्की बूंदाबाँदी का मौका हो सकता है। हालांकि यह कोई भारी बारिश नहीं होगी। बाकी अधिकांश जिलों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा।

प्रमुख शहरों का पूर्वानुमान

  • पटना में दिन का तापमान 31-33°C और रात का तापमान 20-22°C रहेगा। यहाँ मौसम मुख्य रूप से साफ और हल्की धूप के साथ रहेगा।
  • गया में दिन 30-32°C और रात 19-21°C के बीच रहेगा, और हल्की बूंदाबाँदी की संभावना कम है।
  • भागलपुर में 30-32°C के बीच तापमान रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है।
  • मधेपुरा में भी मौसम आंशिक बादलों वाला रहेगा और बारिश की संभावना न्यूनतम रहेगी।
  • बेगूसराय में मौसम साफ रहेगा और धूप निकलने की संभावना अधिक रहेगी।
  • मुजफ्फरपुर में भी दिन 31-33°C और रात 20-22°C के बीच तापमान रहेगा। मौसम मुख्य रूप से साफ और हल्की धूप वाला रहेगा।
  • दरभंगा में दिन का तापमान 30-32°C और रात का तापमान 19-21°C के बीच रहेगा। आंशिक बादल और हल्की बूंदाबाँदी की बहुत कम संभावना है।

इस बार ठंड सामान्य से जल्दी शुरू होने की संभावना

आईएमडी के अनुसार, इस बार ला-नीना की परिस्थितियां बनने के कारण वैश्विक मौसम सामान्य से ठंडा रहने वाला है। गंगा मैदानी और मध्य भारत के क्षेत्रों में नवंबर से फरवरी तक सर्दी बनी रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2010 के बाद यह सर्दी सबसे भीषण हो सकती है। इसके साथ ही, इस बार सामान्य से अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी मौसम को प्रभावित करेंगे।

ये भी पढ़ें

फूट-फूटकर रो पड़ीं RJD नेत्री उषा देवी, बोलीं– हमसे पैसा नहीं मांगा, पर पैराशूट से आए लोग टिकट ले गए
पटना
bihar election: राजद नेत्री उषा देवी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

19 Oct 2025 05:31 pm

Published on:

19 Oct 2025 05:30 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Kal Ka Mausam: मानसून की विदाई के बाद भी मौसम में उतार-चढ़ाव जारी, जानिए दिवाली पर आपके शहर का क्या हाल रहेगा

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

पटना पुलिस ने पकड़ा करोड़ों का ड्रग्स नेटवर्क, 15,609 सूइयां, 13,000 नशीले टैबलेट बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार

पटना पुलिस की प्रेस कांफ्रेंस
पटना

बाहुबलियों के गढ़ में पटना पुलिस का बड़ा एक्शन, ऑपरेशन क्लीन के तहत 110 अपराधियों को किया गिरफ्तार

पटना पुलिस
पटना

बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात, कई सीटों पर होगा फ्रेंडली मुकाबला

राष्ट्रीय

फूट-फूटकर रो पड़ीं RJD नेत्री उषा देवी, बोलीं– हमसे पैसा नहीं मांगा, पर पैराशूट से आए लोग टिकट ले गए

bihar election: राजद नेत्री उषा देवी
पटना

Bihar Chunav: ‘मास्क तब उतारूंगी जब…’, बिहार चुनाव में पुष्पम प्रिया की चर्चा फिर जोरों पर, जानें कौन हैं?

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.