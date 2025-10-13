Kal Ka Mausam: बिहार में मॉनसून की विदाई के साथ ठंड की आहट, जानें कल कैसा रहेगा मौसम

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिन और रात के तापमान में अंतर स्पष्ट रूप से महसूस होगा। दिन के समय अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जबकि रात का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सुबह और शाम की हवा में हल्की ठंडक का अहसास होगा, लेकिन दोपहर में सूरज की तपिश अभी भी महसूस की जाएगी।