Kal Ka Mausam: बिहार में मॉनसून की विदाई के साथ ठंड की आहट, जानें कल कैसा रहेगा मौसम

Kal Ka Mausam: बिहार में मौसम में धीरे-धीरे बदलाव नजर आने लगा है। मॉनसून के कमजोर होने के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की ठंड और सुहावनी हवा महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार 14 अक्टूबर 2025 को बिहार का मौसम मुख्यतः साफ और सामान्य रहेगा।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिन और रात के तापमान में अंतर स्पष्ट रूप से महसूस होगा। दिन के समय अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जबकि रात का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सुबह और शाम की हवा में हल्की ठंडक का अहसास होगा, लेकिन दोपहर में सूरज की तपिश अभी भी महसूस की जाएगी।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार तीन से चार दिनों में मॉनसून का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उत्तर-पश्चिम दिशा से बहने वाली शुष्क हवा अब प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है, जिससे नमी कम होगी और तापमान में उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है। फिलहाल किसी भी प्रकार की बारिश की संभावना नहीं है।
पटना में 13 अक्टूबर की रात का तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। वहीं कल सुबह तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हवा की गति सामान्य बनी रहेगी और तेज़ हवा या आंधी की संभावना नहीं है। मौसम के इस बदलाव से लोग सुबह-शाम हल्की ठंडक का आनंद ले सकेंगे, जबकि दिन के समय मौसम गर्म और सुखद रहेगा।
मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि आने वाले पांच दिनों में बिहार के मौसम में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। शुष्क हवा के कारण तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन बारिश की संभावना लगभग नहीं है। प्रदेश में लोगों को साफ और सुहावना मौसम मिलेगा, जो मॉनसून के बाद राहत का अहसास कराएगा।
बिहार के लोग मॉनसून की विदाई के साथ मौसम में आने वाली ठंडक और साफ हवा का आनंद ले सकते हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय की हल्की ठंड और साफ मौसम किसानों और आम लोगों के लिए सुहावना रहेगा।
