Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Kal Ka Mausam: बिहार में मॉनसून की विदाई के साथ ठंड की आहट, जानें कल कैसा रहेगा मौसम

Kal Ka Mausam: बिहार में सुबह-शाम ठंड का एहसास होने लगा है। शुष्क हवा के कारण तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन बारिश की संभावना लगभग नहीं है। जानिए कल कैसा रहेगा बिहार का मौसम। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 13, 2025

kal ka mausam

kal ka mausam (photo-AI)

Kal Ka Mausam: बिहार में मौसम में धीरे-धीरे बदलाव नजर आने लगा है। मॉनसून के कमजोर होने के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की ठंड और सुहावनी हवा महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार 14 अक्टूबर 2025 को बिहार का मौसम मुख्यतः साफ और सामान्य रहेगा।

दिन-रात का तापमान और हवा

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिन और रात के तापमान में अंतर स्पष्ट रूप से महसूस होगा। दिन के समय अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जबकि रात का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सुबह और शाम की हवा में हल्की ठंडक का अहसास होगा, लेकिन दोपहर में सूरज की तपिश अभी भी महसूस की जाएगी।

मॉनसून का असर खत्म, हवा का रुख बदल रहा

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार तीन से चार दिनों में मॉनसून का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उत्तर-पश्चिम दिशा से बहने वाली शुष्क हवा अब प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है, जिससे नमी कम होगी और तापमान में उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है। फिलहाल किसी भी प्रकार की बारिश की संभावना नहीं है।

पटना का मौसम

पटना में 13 अक्टूबर की रात का तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। वहीं कल सुबह तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हवा की गति सामान्य बनी रहेगी और तेज़ हवा या आंधी की संभावना नहीं है। मौसम के इस बदलाव से लोग सुबह-शाम हल्की ठंडक का आनंद ले सकेंगे, जबकि दिन के समय मौसम गर्म और सुखद रहेगा।

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि आने वाले पांच दिनों में बिहार के मौसम में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। शुष्क हवा के कारण तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन बारिश की संभावना लगभग नहीं है। प्रदेश में लोगों को साफ और सुहावना मौसम मिलेगा, जो मॉनसून के बाद राहत का अहसास कराएगा।

बिहार के लोग मॉनसून की विदाई के साथ मौसम में आने वाली ठंडक और साफ हवा का आनंद ले सकते हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय की हल्की ठंड और साफ मौसम किसानों और आम लोगों के लिए सुहावना रहेगा।

ये भी पढ़ें

साइबर ठगी से बिहार के युवक ने बनाई करोड़ों की संपत्ति, जब्त करने की तैयारी में सरकार, कोर्ट ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Weather Forecast

Published on:

13 Oct 2025 05:39 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Kal Ka Mausam: बिहार में मॉनसून की विदाई के साथ ठंड की आहट, जानें कल कैसा रहेगा मौसम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jan Suraaj Candidate List: जन सुराज की दूसरी सूची में कितने मुस्लिमों को मिला टिकट, जानें कहां से किसे बनाया प्रत्याशी

राष्ट्रीय

पटना के जाने-माने डॉक्टर के घर दिनदहाड़े लूट, बुजुर्ग महिला बनी शिकार, CCTV में कैद हुई वारदात

bihar crime| loot in patna
पटना

साइबर ठगी से बिहार के युवक ने बनाई करोड़ों की संपत्ति, जब्त करने की तैयारी में सरकार, कोर्ट ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

पटना

जनसुराज की दूसरी लिस्ट जारी: 65 उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान, जानें किसे कहां से मिला टिकट

पटना

INDIA गठबंधन में खींचतान तेज : 5 सीटों पर फंसी RJD और कांग्रेस की बातचीत, JMM ने दी 12 सीटों की चेतावनी

Bihar Election 2025 Live Updates, बिहार चुनाव 2025 लाइव अपडेट्स, Bihar Assembly Election 2025 Live Blog, Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025, Bihar Chunav 2025 Live, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, Bihar Election Date 2025, बिहार चुनाव तारीख 2025, Bihar Election Commission Press Conference Live, बिहार चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस , Bihar ECI Press Briefing Today, Bihar Election Commission Announcement 2025, Election Commission of Bihar, Bihar Poll Date, Bihar Election Schedule Announcement, Bihar Election CEC Meeting, Bihar Election News in Hindi, Nitish Kumar, Tejashwi Yadav, Chirag Paswan, Samrat Chaudhary, JDU बिहार चुनाव 2025, Bihar Election Breaking LIVE, announcements from Election Commission Bihar
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.