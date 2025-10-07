Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Kal ka Mausam: बिहार में गुलाबी ठंड की दस्तक, कल होगी बारिश या खिलेगी धूप? जानिए अगले 24 घंटे का पूर्वानुमान

Kal Ka Mausam: 8 अक्टूबर को बिहार में मौसम में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक, तेज हवाएं और गुलाबी ठंड का अहसास रहेगा। लोगों को अपने कार्यों और खेतों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। अगले कुछ दिनों में मानसून धीरे-धीरे कमजोर होगा और अक्टूबर के मध्य तक पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।

3 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 07, 2025

kal ka mausam

kal ka mausam (photo-AI)

Kal ka Mausam: बिहार में मौसम अब थोड़े खेल-खेल में लग रहा है। सुबह-शाम ठंडक, दिन में धूप और कभी-कभी अचानक बारिश, लगता है जैसे मौसम खुद भी चुनाव के हिसाब से मूड बदल रहा हो। पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त बारिश ने लोगों की छतें, सड़कें और खेतों की हालत दोनों खराब कर दी है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर-पूर्वी बिहार के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जो समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम कर रहा है। इसके कारण भागलपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, औरंगाबाद और नवादा जैसे जिलों में 8 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेताया है कि इन इलाकों में तेज हवाओं और वज्रपात की संभावना भी बनी हुई है। खासकर किसानों और उन लोगों के लिए जो नदियों और नालों के किनारे रहते हैं, यह समय सतर्क रहने का है।

गुलाबी ठंड की शुरुआत, दिन और रात का तापमान

मौसम में बदलाव के साथ बिहार में गुलाबी ठंड महसूस होने लगी है। सुबह और शाम का समय अब ठंडा होने लगा है, जो स्पष्ट संकेत है कि राज्य में सर्दियों की दस्तक शुरू हो चुकी है। 8 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री तक गिर सकता है। दिन में धूप खिलने से तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन रात में हल्की ठंड से लोगों को मौसम में बदलाव का अहसास होगा। मौसम विभाग ने सुझाव दिया है कि सुबह-शाम घर से निकलते समय हल्की जैकेट या स्वेटर पहनना उचित रहेगा।

अगले 24 घंटे का पूर्वानुमान

मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8 अक्टूबर की रात और 9 अक्टूबर की सुबह तक कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक बनी रहेगी। 9 अक्टूबर से मौसम शुष्क होना शुरू होगा और दिन में धूप खिलने से तापमान में वृद्धि होगी। हालांकि, सुबह और शाम में ठंडक बनी रहेगी। राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं। गयाजी, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सीवान जिलों में वज्रपात की संभावना जताई गई है। प्रशासन और स्थानीय निकायों ने निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी किया है।

किसानों के लिए चेतावनी

मौसम विभाग ने किसानों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश और नदियों में जलस्तर बढ़ने के कारण खेतों में जलभराव का खतरा है। इससे धान, आलू, सब्जी और मोटे अनाज की फसलें प्रभावित हो सकती हैं। किसानों को अपने खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने और नालियों की सफाई करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, खेतों में काम करने वाले मजदूरों को तेज हवा और गरज-चमक से बचाव के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बारिश के चलते फसलें और खेतों में पानी जमा होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं।

बाढ़ और जलभराव की स्थिति

लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा है, जिसके कारण सुपौल जिले के छह प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ लगभग 5 हजार घरों में पानी भर गया है। मधुबनी में एक लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। रक्सौल, रामगढ़वा, सुगौली और मोतिहारी जैसे निचले इलाकों में भी बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। बिहार मौसम केंद्र ने कहा है कि 8 अक्टूबर तक पूर्वी बिहार में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रशासन ने जलजमाव और आपात स्थिति के लिए सतर्कता बढ़ा दी है।

मौसम विभाग की अपील

मौसम विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वे बारिश और वज्रपात के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें। घर के आसपास पानी जमा होने से बचाव के उपाय करें। बिजली उपकरणों का इस्तेमाल सावधानी से करें और खासकर सुबह और शाम के समय घर से बाहर निकलते समय सतर्क रहें। साथ ही, उत्तर-पूर्वी बिहार के जिलों में खेतों और घरों के पास जलभराव को रोकने के लिए प्रशासन और स्थानीय लोग एकजुट रहें। नदियों के किनारे रहने वाले लोग प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

ये भी पढ़ें

Bihar Chunav 2025: पहले चरण की 121 सीटों पर किसका पलड़ा भारी? जानें कहां कब डाले जाएंगे वोट?
पटना
Bihar Election 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Weather Forecast

मौसम समाचार

Published on:

07 Oct 2025 05:20 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Kal ka Mausam: बिहार में गुलाबी ठंड की दस्तक, कल होगी बारिश या खिलेगी धूप? जानिए अगले 24 घंटे का पूर्वानुमान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

‘धृतराष्ट्र बनकर बेटे के मोह में खो गए लालू यादव…’, डिप्टी सीएम का लालू-तेजस्वी पर करारा पलटवार

पटना

बिहार चुनाव 2025 में बुजुर्ग मतदाता बनाएंगे चुनावी समीकरण, 100 साल से ज्यादा उम्र के 14,000 वोटर करेंगे मतदान

बिहार चुनाव 2025
पटना

Bihar Elections : 10000 रुपये का ‘चुनावी च्युंइगम’! क्या राज्य की इकोनॉमी में है इसकी भरपाई का दमखम?

Bihar Assembly election 2025 opinion poll, Next Bihar CM Election Date, Who will win Bihar election 2025, Lok Sabha Election 2025 Date, 2025 election date in India, Which state has election in 2025, Bihar Election 2025 Result Date, Bihar Assembly Election 2025,
पटना

Bihar Election 2025: महागठबंधन में कब होगा सीट शेयरिंग का ऐलान, VIP अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दिया बड़ा अपडेट

राष्ट्रीय

Bihar Election: बेनीपट्टी या अलीनगर से मैदान में उतरेंगी मैथिली ठाकुर? बीजेपी मिथिलांचल में चला सकती है बड़ा दांव

Singer Maithili Thakur on Bihar Election 2025
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.