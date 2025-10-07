Kal ka Mausam: बिहार में गुलाबी ठंड की दस्तक, कल होगी बारिश या खिलेगी धूप? जानिए अगले 24 घंटे का पूर्वानुमान

मौसम में बदलाव के साथ बिहार में गुलाबी ठंड महसूस होने लगी है। सुबह और शाम का समय अब ठंडा होने लगा है, जो स्पष्ट संकेत है कि राज्य में सर्दियों की दस्तक शुरू हो चुकी है। 8 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री तक गिर सकता है। दिन में धूप खिलने से तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन रात में हल्की ठंड से लोगों को मौसम में बदलाव का अहसास होगा। मौसम विभाग ने सुझाव दिया है कि सुबह-शाम घर से निकलते समय हल्की जैकेट या स्वेटर पहनना उचित रहेगा।