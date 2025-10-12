Kal Ka Mausam: क्या कल बिहार में बारिश होगी? तापमान कैसा रहेगा? जानिए पूरा अपडेट

Kal Ka Mausam: बिहार में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मॉनसून अब विदाई की कगार पर है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में सूखा और शुष्क मौसम देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने साफ कर दिया है कि कल यानि 13 अक्टूबर को बिहार में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। यानी कल राज्य भर में साफ आसमान और हल्की ठंडक वाला दिन रहेगा।