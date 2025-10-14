Kal Ka Mausam: पटना से मुजफ्फरपुर तक… बिहार में कल कैसा रहेगा मौसम, जानिए IMD का अपडेट

Kal Ka Mausam: बिहार में कल यानी 15 अक्टूबर 2025 को मौसम रहेगा बेहद सुहावना और शुष्क, जिससे राज्य के नागरिकों और चुनावी तैयारियों में लगे अधिकारियों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने पूरे राज्य को ग्रीन जोन में रखा है, यानी बारिश की संभावना नगण्य है। मौसम विभाग (IMD) ने 14 और 15 अक्टूबर के लिए पूरे बिहार में बारिश या भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं दिया है। इससे चुनावी गतिविधियों और बाहरी कामकाज में कोई दिक्कत नहीं होगी।