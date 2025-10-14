Patrika LogoSwitch to English

पटना

Kal Ka Mausam: पटना से मुजफ्फरपुर तक… बिहार में कल कैसा रहेगा मौसम, जानिए IMD का अपडेट

Kal Ka Mausam: मौसम विभाग (IMD) ने 14 और 15 अक्टूबर को पूरे बिहार राज्य के लिए बारिश या भारी वर्षा की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। मौसम शुष्क रहेगा और हवाएँ सामान्य गति से चलेंगी। इसलिए, पटना और अन्य प्रमुख शहरों सहित बिहार में 15 अक्टूबर को चुनावी गतिविधियाँ और दैनिक कार्य सुचारू रहेंगे।

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 14, 2025

Kal Ka Mausam: बिहार में कल यानी 15 अक्टूबर 2025 को मौसम रहेगा बेहद सुहावना और शुष्क, जिससे राज्य के नागरिकों और चुनावी तैयारियों में लगे अधिकारियों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने पूरे राज्य को ग्रीन जोन में रखा है, यानी बारिश की संभावना नगण्य है। मौसम विभाग (IMD) ने 14 और 15 अक्टूबर के लिए पूरे बिहार में बारिश या भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं दिया है। इससे चुनावी गतिविधियों और बाहरी कामकाज में कोई दिक्कत नहीं होगी।

पटना का मौसम

राजधानी पटना में अधिकतम तापमान लगभग 30-31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20-23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सुबह और शाम हल्की ठंडक महसूस होगी। दिनभर धूप खिली रहेगी और उमस कम रहेगी, जिससे दिन का मौसम सामान्य रूप से सुखद रहेगा। हवा की गति 9-12 किमी/घंटा के आसपास रहने की संभावना है।

गया का हाल

गया जिले में भी मौसम ज्यादातर साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20-22 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। सूरज पूरे दिन चमकदार रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। इससे यहाँ के लोगों को भी चुनावी तैयारी और अन्य आउटडोर गतिविधियों में आसानी होगी।

मुजफ्फरपुर का अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार, मुजफ्फरपुर में भी मौसम शुष्क और धूप भरा रहेगा। दिन का तापमान लगभग 31 डिग्री और रात का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। दिनभर हल्की धूप और शाम को ठंडक का आनंद मिलेगा।

चुनावी गतिविधियों पर असर

मौसम की यह सुहावनी स्थिति बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में लगे अधिकारियों, पुलिस और कर्मचारी के लिए बेहद अनुकूल है। जिला प्रशासन ने नामांकन और चुनाव संचालन के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। विशेष तौर पर महिला पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है।

कहां कैसा रहेगा तापमान

  • पटना: अधिकतम 30-31°C, न्यूनतम 20-23°C
  • गया: अधिकतम 30-31°C, न्यूनतम 20-22°C
  • मुजफ्फरपुर: अधिकतम 31°C, न्यूनतम 21°C

ये भी पढ़ें

BJP Candidate List: रेणु देवी से श्रेयसी सिंह तक… पहली लिस्ट में 13 फीसदी महिला प्रत्याशी, जानिए किसे-किसे मिला टिकट
पटना
bjp candidate list

संबंधित विषय:

Bihar news

Weather Forecast

Published on:

14 Oct 2025 06:23 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Kal Ka Mausam: पटना से मुजफ्फरपुर तक… बिहार में कल कैसा रहेगा मौसम, जानिए IMD का अपडेट

पटना

बिहार न्यूज़

