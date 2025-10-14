BJP Candidate List: रेणु देवी से श्रेयसी सिंह तक… पहली लिस्ट में 13 फीसदी महिला प्रत्याशी, जानिए किसे-किसे मिला टिकट

श्रेयसी सिंह जमुई से भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा विधायक हैं, जिन्हें पार्टी ने इस बार फिर से टिकट दिया है। वे 2020 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती थीं, उस बार उन्होंने अत्यंत बड़ा वोट अंतर से अपने निकटतम विरोधी आरजेडी के प्रत्याशी को हराया था। श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। उनकी मां, पुतुल सिंह, भी बांका से सांसद रह चुकी हैं, जो उनके राजनीतिक परिवार की मजबूत पकड़ को दर्शाता है।