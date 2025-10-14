बिहार विधानसभा चुनाव 2025: धरने पर विधायक, सांसद ने दी इस्तीफे की धमकी… जदयू में सीट बंटवारे का बड़ा विवाद

सिर्फ सांसद और विधायक ही नहीं, बल्कि जदयू के अन्य वरिष्ठ नेता भी सीट बंटवारे को लेकर नाराज़ दिख रहे हैं। बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य रणवीर सिंह अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और आरोप लगाया कि पार्टी में टिकट गलत तरीके से बांटे जा रहे हैं। रणवीर सिंह ने कहा, “बरहरा विधानसभा क्षेत्र से ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है, जिसने कभी जनता के बीच काम नहीं किया। हम मुख्यमंत्री से सीधे गुहार लगाने आए हैं कि पार्टी में क्या हो रहा है।”