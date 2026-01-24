24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Karpoori Thakur Jayanti: मेरी जीप में तेल नहीं है! जब बीमार कर्पूरी ठाकुर को लालू यादव ने कार देने से कर दिया था मना

कर्पूरी ठाकुर भी लालू प्रसाद के प्रति बहुत स्नेह रखते थे और उनकी बड़ी मदद किया करते थे। राजनीति में भी उन्होंने लालू प्रसाद को काफी आगे बढ़ाया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 24, 2026

Bharat Ratna to Karpoori Thakur

कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न (फोटो-X)

Karpoori Thakur Jayanti: कर्पूरी ठाकुर अपनी सादगी के लिए चर्चित थे। बिहार के दो बार वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन, पटना की सड़कों पर मैला कुर्ता और हवाई चप्पल पहने रिक्शे की सवारी करते अक्सर दिख जाते थे। उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं थी। कर्पूरी ठाकुर के पास पटना अपना कोई जमीन भी नहीं था। बिहार सरकार ने 70 के दशक में पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों को निजी आवास के लिए सस्ती दर पर जमीन देने का फैसला लिया। कर्पूरी ठाकुर ने भी अपने दल के नेताओं से कहा कि वे भी जमीन ले लें, लेकिन उन्होंने जमीन नहीं ली थी। यह वह दौर था जब कर्पूरी ठाकुर के शिष्य के रूप में लालू प्रसाद राजनीति की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया था। कर्पूरी ठाकुर भी लालू प्रसाद के प्रति बहुत स्नेह रखते थे और उनकी बड़ी मदद किया करते थे। राजनीति में भी उन्होंने लालू प्रसाद को काफी आगे बढ़ाया। लालू प्रसाद भी कर्पूरी ठाकुर का काफी सम्मान करते थे। पहली बार ही सांसद बनने पर लालू प्रसाद विल्स की एक सेकेंड हैंड जीप खरीद ली, वो उसी से चला करते थे।

लालू ने कर्पूरी ठाकुर को नहीं दी थी जीप

लालू प्रसाद राजनीति में अपनी पहचान बनाने में लगे थे। शिवानंद तिवारी लिखते हैं कि लालू प्रसाद बिहार में राम लखन सिंह यादव की जगह लेना चाहते थे। इसको लेकर वे अपनी तैयारी भी कर रहे थे। कर्पूरी ठाकुर का संरक्षण मिलने की वजह से वे धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ भी रहे थे। इसी दौरान एक ऐसा मौका आया जब कर्पूरी ठाकुर को लालू की जरूरत पड़ गई। दरअसल, कर्पूरी ठाकुर की तबीयत ठीक नहीं थी और उनको बिहार विधानसभा जाना था। कर्पूरी ठाकुर तब सदन में विपक्ष के नेता हुआ करते थे। अस्वस्थ होने की वजह से वो रिक्शे से सदन जाने से परहेज कर रहे थे। उनके पास कोई अपनी गाड़ी नहीं थी। इसलिए उन्होंने लालू प्रसाद के पास संदेश भिजवाया कि संभव हो तो वह अपनी जीप में उन्हें विधानसभा तक छोड़ दें। वरिष्ठ पत्रकार अनुरंजन झा अपनी किताब ‘गांधी मैदान Bluff of Social Justice’ में इसकी चर्चा करते हुए लिखते हैं कि कलफदार कुर्ते और महंगे सैंडिल के शौकीन लालू यादव ने संदेशवाहक को टका सा जवाब देते हुए कहा था कि “मेरी जीप में तेल नहीं है।”

नेताओं को दिलाई खुद नहीं ली जमीन

अनुरंजन झा अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि बिहार सरकार ने 70 के दशक में पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों को निजी आवास के लिए सस्ती दर पर जमीन देने का फैसला लिया। कर्पूरी ठाकुर ने अपने दल के सभी नेताओं को जमीन दिलवा दिया, लेकिन वे खुद अपने लिए जमीन नहीं लिए। जब उनसे कहा गया कि आप भी अपने लिये भी जमीन ले लें, तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। कहा जाता है कि कर्पूरी के एक करीबी ने जब उनपर इसके लिए दबाव बनाया और कहा कि आप भी ले लीजिये। आप नहीं रहेंगे तो आपके बाल-बच्चा सब कहां रहेगा? कर्पूरी ठाकुर ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि कुछ नहीं करेगा तो गांव में रहेगा…।

ये भी पढ़ें

बिहार कांग्रेस में खलबली: राहुल-खड़गे के साथ मंथन, पाला बदलने की चर्चाओं के बीच हाईकमान का सख्त रुख
पटना
कांग्रेस में बड़ा बदलाव तय (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

24 Jan 2026 11:00 am

Published on:

24 Jan 2026 10:58 am

Hindi News / Bihar / Patna / Karpoori Thakur Jayanti: मेरी जीप में तेल नहीं है! जब बीमार कर्पूरी ठाकुर को लालू यादव ने कार देने से कर दिया था मना

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.