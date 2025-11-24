‘कचरा इतना नहीं करो कि साफ करने में घिन आए…’ खेसारी लाल यादव ने किस पर कसा तंज?

खेसारी का यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और आरजेडी गहरे संकट से गुजर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है और हार के बाद पार्टी के भीतर खुला संघर्ष सामने आ चुका है। पार्टी के कई नेताओं पर आरोप लग रहे हैं कि कई लोग चुनावी हार की जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं और इसके बजाय संगठन के भीतर अपनी कुर्सी और प्रभाव बचाने में लगे हुए हैं। पार्टी की नियुक्तियों में योग्यता की जगह लॉबिंग और करीबी रिश्तों की भूमिका बढ़ने का आरोप भी लंबे समय से चल रहा है।