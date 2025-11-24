Patrika LogoSwitch to English

पटना

‘कचरा इतना नहीं करो कि साफ करने में घिन आए…’ खेसारी लाल यादव ने किस पर कसा तंज?

बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद खेसारी लाल यादव ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका पोस्ट RJD और लालू परिवार के अंदर चल रही अंदरूनी कलह के बारे में है।

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 24, 2025

खेसारी लाल यादव

खेसारी लाल यादव (फोटो- Instagram @khesari_yadav)

बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार रहे भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। चुनाव हार चुके खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने बिना किसी का नाम लिए करारा वार किया है। जिसके बाद यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है।

क्या लिखा खेसारी ने

खेसारी ने अपनी पोस्ट की शुरुआत एक मशहूर शायरी से की। उन्होंने लिखा, “हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता…”। इसके बाद उन्होंने नेताओं पर सीधा तंज कसते हुए लिखा, "अरे भाई पार्टी में पद के लिए इतना बेचैनी नईखे ठीक हो। कचरा इतना नहीं करो की वापिस में साफ़ करने में घिन बरे। ठीक हैं…"

हार की जिम्मेदारी लेने से बच रहे नेता

खेसारी का यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और आरजेडी गहरे संकट से गुजर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है और हार के बाद पार्टी के भीतर खुला संघर्ष सामने आ चुका है। पार्टी के कई नेताओं पर आरोप लग रहे हैं कि कई लोग चुनावी हार की जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं और इसके बजाय संगठन के भीतर अपनी कुर्सी और प्रभाव बचाने में लगे हुए हैं। पार्टी की नियुक्तियों में योग्यता की जगह लॉबिंग और करीबी रिश्तों की भूमिका बढ़ने का आरोप भी लंबे समय से चल रहा है।

लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी परिवार और पार्टी से नाता तोड़ दिया है और तेजस्वी यादव व उनके सलाहकारों पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी ने कहा कि उन्हें अपमानित किया गया, गालियां दी गईं और उनकी दान की गई किडनी को लेकर भी शर्मनाक टिप्पणी की गई। ऐसे माहौल में खेसारी का बयान इस संकट से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि खेसारी ने अपने पोस्ट सीधे किसी पार्टी या नेता का नाम नहीं लिया। लेकिन पूरी चर्चा इसी पर केंद्रित है कि उनका हमला आरजेडी के किस वर्ग पर है।

छोटी कुमारी से चुनाव हारे थे खेसारी

खेसारी लाल यादव का खुद का भी इस राजनीतिक अराजकता से व्यक्तिगत संबंध है। छपरा सीट से चुनाव लड़ते हुए उन्हें भाजपा की छोटी कुमारी से लगभग आठ हजार वोटों से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान उनके भोजपुरी करियर को लेकर विवाद खड़ा किया गया, उनके राम मंदिर वाले बयान पर काफी विवाद हुआ और उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बौछार

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएँ भी इस पोस्ट को और चर्चा में ला रही हैं। कई लोग इसे आरजेडी में व्याप्त गुटबाजी पर खुलकर की गई आलोचना बता रहे हैं, तो कई इसे खेसारी की मन की भड़ास मान रहे हैं। कुछ समर्थकों ने पूछा कि क्या यह हमला उन नेताओं पर है जो उन्हें लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, जबकि अन्य ने कहा कि आजकल नेताओं की कोई विचारधारा नहीं बची बस पद और कुर्सी चाहिए।

  • कुमार रंजन नाम के यूजर ने लिखा, "वाह बहुत खूबसूरत लिखा अपने खेसारी भैया पर क्या ये आपके उन तीनों भाइयों को लिए है जो बार बार आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते हैं? भैया कही ये M R P के लिए तो नहीं कह रहे हो आप समझ गए होंगे MRP का मतलब।"
  • दिनेश यादव ने लिखा, "आजकल के नेताओं की कोई विचारधारा रह ही नहीं गई है उनको केवल पद और कुर्सी चाहिए।"
  • अक्षय प्रताप ने लिखा, "जंगल राजाओं का होता है उस जंगल के राजा आप हो बाकी जिनको नेता बनना है बनने दो बयान बाजी कर रहे हैं करने दो आप राइट फाइट टाइट कर दीजियेगा, बाकी खेसारी भैया थोड़ा जमीनी स्तर पर उतरकर दबाकर कम कर दीजिए …."

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

24 Nov 2025 11:45 pm

