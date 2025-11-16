बिहार में सरकार गठन की हलचल तेज, CM हाउस पहुंचे ललन सिंह और संजय झा, EC ने राज्यपाल को सौंपी लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के तुरंत बाद राज्य की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रविवार की देर शाम जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केन्द्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली से लौटने के बाद सीधे सीएम आवास पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग की टीम भी राजभवन पहुंची और राज्यपाल को विधायकों की लिस्ट सौंपी। इन दोनों घटनाओं का मतलब यही है कि राज्य में नई सरकार के गठन और आने वाले बदलावों की प्रक्रिया अब गति पकड़ चुकी है।