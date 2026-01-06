6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

पटना

लालू यादव की लाडली रोहिणी ने थामी बंदूक, लिखा- नजर भी दुरुस्त है और निशाना…

आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर बंदूक के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की और लिखा, "नजर भी दुरुस्त है और निशान भी।" उन्होंने अपने 18 साल के बेटे आदित्य के दो साल के बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने पर भी गर्व जताया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 06, 2026

रोहिणी आचार्य

रोहिणी आचार्य (फोटो - X@RohiniAcharya2)

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इस बार वजह कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक पोस्ट है जिसने समर्थकों से लेकर आलोचकों तक सबका ध्यान खींचा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रोहिणी आचार्य ने बंदूक पकड़े हुए अपनी तस्वीर शेयर की और लिखा, "सही और गलत में फर्क करने की मेरी काबिलियत बहुत तेज है, और मेरा निशाना भी…" यह पोस्ट तुरंत वायरल हो गया और इस पर तरह-तरह के रिएक्शन आए।

बंदूक वाली तस्वीर ने ध्यान खींचा

तस्वीर में रोहिणी आचार्य का आत्मविश्वास साफ दिख रहा है। बंदूक के साथ खड़ी होकर वह निशाना लगाती दिख रही हैं, जिसे कई लोग प्रतीकात्मक रूप से देख रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स का मानना ​​है कि रोहिणी इशारों-इशारों में लालू यादव परिवार के 'जयचंदों' को निशाना बना रही हैं। हालांकि, रोहिणी ने खुद इस पोस्ट का कोई राजनीतिक मतलब नहीं बताया है।

बेटे आदित्य की मिलिट्री ट्रेनिंग पर मां का गर्व

रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने बड़े बेटे आदित्य को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर कीं। उन्होंने लिखा कि प्री-यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका 18 साल का बेटा आदित्य दो साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया है।

रोहिणी ने लिखा, “आज मेरा दिल गर्व से भरा हुआ है। आज, प्री-यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद18 साल की उम्र में हमारा बड़ा बेटा आदित्य 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया है। आदित्य… तुम बहादुर, साहसी और अनुशासन के साथ रहने वाले हो। जाओ कमाल कर दिखाओ , हमेशा याद रखना जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में ही योद्धा बनते हैं .. हम सबों का सारा प्यार और हौसला हमेशा तुम्हारे साथ है।"

राजनीतिक विवादों से रहा है पुराना नाता

रोहिणी आचार्य पहले भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से सुर्खियों में रही हैं। बिहार विधानसभा चुनावों में RJD की हार के बाद, उनका गुस्सा X पर खुलकर सामने आया था। उस समय, उन्होंने कई तीखे मैसेज पोस्ट किए थे, जिसमें उन्होंने आलोचकों और ट्रोलर्स पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने राजनीति से रिटायर होने और पब्लिक लाइफ से दूर होने की बात भी कही थी। रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू प्रसाद यादव के इलाज और पारिवारिक मामलों पर भी खुलकर बोलती रही हैं। उन्होंने उनके किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान खुलकर बात की और आलोचनाओं का जवाब दिया।

ये भी पढ़ें

125 साल से बसे गरीबों को मिला घर खाली करने का नोटिस, बेतिया राज की जमीन से हटाए जाएंगे सैकड़ों परिवार
पटना
Bettiah Raj

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

06 Jan 2026 01:05 pm

Hindi News / Bihar / Patna / लालू यादव की लाडली रोहिणी ने थामी बंदूक, लिखा- नजर भी दुरुस्त है और निशाना…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.