लालू यादव की लाडली रोहिणी ने थामी बंदूक, लिखा- नजर भी दुरुस्त है और निशाना…

रोहिणी आचार्य (फोटो - X@RohiniAcharya2)
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इस बार वजह कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक पोस्ट है जिसने समर्थकों से लेकर आलोचकों तक सबका ध्यान खींचा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रोहिणी आचार्य ने बंदूक पकड़े हुए अपनी तस्वीर शेयर की और लिखा, "सही और गलत में फर्क करने की मेरी काबिलियत बहुत तेज है, और मेरा निशाना भी…" यह पोस्ट तुरंत वायरल हो गया और इस पर तरह-तरह के रिएक्शन आए।
तस्वीर में रोहिणी आचार्य का आत्मविश्वास साफ दिख रहा है। बंदूक के साथ खड़ी होकर वह निशाना लगाती दिख रही हैं, जिसे कई लोग प्रतीकात्मक रूप से देख रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि रोहिणी इशारों-इशारों में लालू यादव परिवार के 'जयचंदों' को निशाना बना रही हैं। हालांकि, रोहिणी ने खुद इस पोस्ट का कोई राजनीतिक मतलब नहीं बताया है।
रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने बड़े बेटे आदित्य को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर कीं। उन्होंने लिखा कि प्री-यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका 18 साल का बेटा आदित्य दो साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया है।
रोहिणी ने लिखा, “आज मेरा दिल गर्व से भरा हुआ है। आज, प्री-यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद18 साल की उम्र में हमारा बड़ा बेटा आदित्य 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया है। आदित्य… तुम बहादुर, साहसी और अनुशासन के साथ रहने वाले हो। जाओ कमाल कर दिखाओ , हमेशा याद रखना जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में ही योद्धा बनते हैं .. हम सबों का सारा प्यार और हौसला हमेशा तुम्हारे साथ है।"
रोहिणी आचार्य पहले भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से सुर्खियों में रही हैं। बिहार विधानसभा चुनावों में RJD की हार के बाद, उनका गुस्सा X पर खुलकर सामने आया था। उस समय, उन्होंने कई तीखे मैसेज पोस्ट किए थे, जिसमें उन्होंने आलोचकों और ट्रोलर्स पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने राजनीति से रिटायर होने और पब्लिक लाइफ से दूर होने की बात भी कही थी। रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू प्रसाद यादव के इलाज और पारिवारिक मामलों पर भी खुलकर बोलती रही हैं। उन्होंने उनके किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान खुलकर बात की और आलोचनाओं का जवाब दिया।
