लालू यादव की लाडली रोहिणी ने थामी बंदूक, लिखा- नजर भी दुरुस्त है और निशाना…

रोहिणी आचार्य पहले भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से सुर्खियों में रही हैं। बिहार विधानसभा चुनावों में RJD की हार के बाद, उनका गुस्सा X पर खुलकर सामने आया था। उस समय, उन्होंने कई तीखे मैसेज पोस्ट किए थे, जिसमें उन्होंने आलोचकों और ट्रोलर्स पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने राजनीति से रिटायर होने और पब्लिक लाइफ से दूर होने की बात भी कही थी। रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू प्रसाद यादव के इलाज और पारिवारिक मामलों पर भी खुलकर बोलती रही हैं। उन्होंने उनके किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान खुलकर बात की और आलोचनाओं का जवाब दिया।