125 साल से बसे गरीबों को मिला घर खाली करने का नोटिस, बेतिया राज की जमीन से हटाए जाएंगे सैकड़ों परिवार

मुसहर समुदाय के लोगों ने सरकार की गरीबी उन्मूलन और आवास योजनाओं पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एक तरफ सरकार गरीबों को घर देने की बात करती है और दूसरी तरफ उन लोगों को बेघर करने की कार्रवाई कर रही है जो पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई से अपने छोटे-मोटे घर बनाए हैं। ऐसे में अगर उन्हें बेदखल किया जाता है, तो उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है।