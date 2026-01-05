जन्मदिन पर झूमते दिखे पवन सिंह! ज्योति ने शेयर किया वीडियो, यूजर्स बोले- छवि खराब…

Pawan Singh Birthday: बीजेपी नेता और भोजपुरी सिनेमा के 'पावर स्टार' पवन सिंह आज 40 साल के हो गए। उन्होंने आधी रात को अपने करीबी दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। पवन सिंह के जश्न का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह केक काटते, हर हर महादेव का नारा लगाते और झूमते हुए दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में पवन सिंह अपने जन्मदिन पर काफी रिलैक्स और जश्न के मूड में दिख रहे हैं। उनके नए म्यूजिक वीडियो की एक डांसर भी उनके साथ दिख रही है, जो उन्हें केक काटने में मदद कर रही है।