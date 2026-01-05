5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

जन्मदिन पर झूमते दिखे पवन सिंह! ज्योति ने शेयर किया वीडियो, यूजर्स बोले- छवि खराब…

Pawan Singh Birthday: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन सेलिब्रेशन का एक वीडियो वायरल हो गया है। यह वीडियो उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो में पवन सिंह झूमते हुए दिख रहे हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 05, 2026

pawan singh birthday

जन्मदिन मनाते पवन सिंह (फोटो - jyoti singh instagram)

Pawan Singh Birthday: बीजेपी नेता और भोजपुरी सिनेमा के 'पावर स्टार' पवन सिंह आज 40 साल के हो गए। उन्होंने आधी रात को अपने करीबी दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। पवन सिंह के जश्न का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह केक काटते, हर हर महादेव का नारा लगाते और झूमते हुए दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में पवन सिंह अपने जन्मदिन पर काफी रिलैक्स और जश्न के मूड में दिख रहे हैं। उनके नए म्यूजिक वीडियो की एक डांसर भी उनके साथ दिख रही है, जो उन्हें केक काटने में मदद कर रही है।

ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया

यह वीडियो पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।" ज्योति सिंह के वीडियो पोस्ट करने से लोग हैरान हैं क्योंकि फिलहाल उनके रिश्ते में तनाव चल रहा है और कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है। दोनों का विवाद कई बार खुलकर लोगों के समें या चुका है। बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान, उनका झगड़ा इतना बढ़ गया था कि दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।

यूजर्स बोले- छवि खराब करने की साजिश

ज्योति सिंह द्वारा शेयर किए गए वीडियो पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई। कुछ यूजर्स ने लिखा कि यह वीडियो पवन सिंह की हालत दिखाने के लिए शेयर किया गया है। कई अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि यह वीडियो जानबूझकर उनकी छवि खराब करने के लिए पोस्ट किया गया है। एक यूजर ने कमेंट किया कि कुछ घंटे पहले एक फोटो पोस्ट करके डिलीट कर दी गई थी और फिर नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए यह वीडियो अपलोड किया गया। हालांकि, दूसरी ओर, बड़ी संख्या में फैंस पवन सिंह को जन्मदिन की बधाई देते भी दिखे।

जहां कुछ लोग पवन सिंह के व्यवहार से नाराज दिखे, वहीं उनके समर्थकों ने ट्रोलिंग की निंदा की और कहा कि यह एक प्राइवेट पल था। फैंस का कहना है कि जन्मदिन मनाना एक निजी मामला है और इसे बेवजह विवाद बनाया जा रहा है। इस बीच, पवन सिंह का खास बर्थडे भोजपुरी गाना (बानी लईका) भी आज रिलीज हुआ और इसे उनके फैंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

लॉलीपॉप लागेलू गाने से मिली शोहरत

पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1986 को बिहार के आरा जिले के जोखरी गांव में हुआ था। उन्हें भोजपुरी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय एक्टर्स और सिंगर्स में से एक माना जाता है। उन्हें 2008 में रिलीज हुआ सुपर हिट गाना लॉलीपॉप लागेलू से रातों-रात इंटरनेशनल पहचान मिली थी। हाल के सालों में, पवन सिंह अपनी पर्सनल और पॉलिटिकल जिंदगी से जुड़े कई विवादों में फंसे रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में, उन्होंने काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए।

ये भी पढ़ें

दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज में क्यों अटका? DM-SP ने बुलाई इंजीनियरों की टीम
गोपालगंज
worlds largest Shivling

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bhojpuri

Bihar news

Updated on:

05 Jan 2026 12:39 pm

Published on:

05 Jan 2026 12:36 pm

Hindi News / Bihar / Patna / जन्मदिन पर झूमते दिखे पवन सिंह! ज्योति ने शेयर किया वीडियो, यूजर्स बोले- छवि खराब…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.