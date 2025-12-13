पवन सिंह को Lawrence Bishnoi द्वारा धमकी देने के मामले में आया ट्विस्ट, गैंगस्टर का ऑडियो वायरल; कहा- हम खुलेआम…

बता दें कि 6 दिसंबर को भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली थी। इसमें कहा गया कि 'आप सलमान खान के साथ काम न करें; आप जो कर रहे हैं उसे न करें।' दरअसल, जिस समय पवन सिंह को धमकी मिली, वे मुंबई में ही मौजूद थे और बिग बॉस के फाइनल में गेस्ट के रूप में शामिल होने वाले थे। इसके बाद एक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।