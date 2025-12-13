पवन सिंह को Lawrence Bishnoi द्वारा धमकी देने के मामले में आया ट्विस्ट, गैंगस्टर का ऑडियो वायरल; कहा- हम खुलेआम…

पवन सिंह को मिली धमकी मामले में ऑडियो वायरल (Photo-IANS)
भोजपुरी सिनेमा के पॉवर स्टार पवन सिंह को पिछले कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिली थी। अब इस मामले में बड़ा ट्विस्ट आया है। कुख्यात गैंगस्टर हरि बॉक्सर का एक ओडियो मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गैंग ने पवन सिंह को कोई धमकी नहीं दी है। हरि बॉक्सर ने ऑडियो में कहा, ‘जो हम करते हैं, खुलेआम करते हैं।’
उन्होंने कहा कि शायद पवन सिंह सुरक्षा लेने के उद्देश्य से ऐसा दावा कर रहे होंगे। इस पूरे मामले में बेवजह लॉरेंस बिश्नोई गैंग को घसीटा जा रहा है। ऑडियो में यह भी कहा गया कि पवन सिंह गैंग के खिलाफ गलत बयान दे रहे हैं और थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
ऑडियो में हरि बॉक्सर ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम जो करते हैं खुलेआम करते हैं। साथ ही आगे कहा कि जो भी बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ काम करेगा, उसे हम धमकी नहीं देंगे। उसे गोलियों से भून देंगे।
बता दें कि 6 दिसंबर को भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली थी। इसमें कहा गया कि 'आप सलमान खान के साथ काम न करें; आप जो कर रहे हैं उसे न करें।' दरअसल, जिस समय पवन सिंह को धमकी मिली, वे मुंबई में ही मौजूद थे और बिग बॉस के फाइनल में गेस्ट के रूप में शामिल होने वाले थे। इसके बाद एक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई वर्तमान में गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल (अहमदाबाद) में बंद है। मादक पदार्थ मामले में बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया था। लॉरेंस बिश्नोई पर बाबा सिद्दीकी की हत्या कराने का भी आरोप है।
