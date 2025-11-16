Patrika LogoSwitch to English

लालू परिवार में और बढ़ा अंदरूनी कलह, रोहिणी आचार्या के बाद तीन और बहनें राबड़ी आवास छोड़कर दिल्ली रवाना

लालू परिवार में मचा घमासान कम होने की जगह अब बढ़ता दिख रहा है। रोहिणी आचर्या के बाद लालू यादव की तीन और बेटियाँ दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। जिसके बाद राबड़ी आवास में अब सिर्फ लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती ही बची हैं। 

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 16, 2025

तेजस्वी यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्या और अन्य बहनें

तेजस्वी यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्या और अन्य बहनें

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद को मिली करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में चल रहा तनाव अब सार्वजनिक और बेहद गंभीर रूप ले चुका है। रोहिणी आचार्या के राजनीति और परिवार से नाता तोड़कर पटना छोड़ने के 24 घंटे के भीतर ही रविवार को लालू यादव की तीन और बेटियां रागिनी यादव, चंदा यादव और राजलक्ष्मी यादव भी पटना में स्थित सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड छोड़कर दिल्ली रवाना हो गईं।

एयरपोर्ट से चुपचाप प्रस्थान

सुबह से ही राबड़ी आवास पर गतिविधियां बढ़ी हुई थी। शाम तक तीनों बेटियां अपने बच्चों और सामान के साथ पटना एयरपोर्ट पहुंचीं और बिना किसी टिप्पणी के दिल्ली के लिए उड़ान भर गईं। परिवार के करीबी सूत्र यह कह रहे हैं कि यह पहले से तय यात्रा हो सकती है, लेकिन रोहिणी विवाद के अगले ही दिन यह कदम संयोग मानना कठिन है।

राबड़ी आवास हुआ खाली

इन तीन बेटियों के दिल्ली जाने के बाद, पटना स्थित राबड़ी देवी का आवास, जो राजद की राजनीति का केंद्र है, वो अब लगभग खाली हो गया है। अब वहां केवल लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती (राज्यसभा सांसद) रह गई हैं। तेजस्वी यादव लगातार सार्वजनिक चुप्पी में हैं और राबड़ी आवास के बाहर ही अपना अधिक समय बिता रहे हैं।

तनाव की जड़, रोहिणी के गंभीर आरोप

रोहिणी आचार्या ने शनिवार और रविवार को सोशल मीडिया पर कई भावुक पोस्ट डालते हुए आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज ने उन्हें अपमानित किया, गालियां दीं और चप्पल उठाकर धमकाया। उन्होंने कहा कि उन्हें मायके से जबरन निकाल दिया गया और अनाथ कर दिया गया।

तेज प्रताप का सख्त रिएक्शन

पार्टी से पहले ही अलग-थलग चल रहे तेज प्रताप यादव ने बहन रोहिणी के समर्थन में तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "मैं अपना अपमान सह सकता हूं, बहन का नहीं, अब भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा।" उन्होंने रोहिणी आचार्या को अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का राष्ट्रीय संरक्षक बनने का ऑफर भी दिया है।

बिहार में सरकार गठन की हलचल तेज, CM हाउस पहुंचे ललन सिंह और संजय झा, EC ने राज्यपाल को सौंपी लिस्ट
पटना
बिहार में सरकार गठन

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

लालू प्रसाद यादव

RJD

16 Nov 2025 05:57 pm

कांग्रेस ने जदयू और बीजेपी से छीनी तीन सीटें और गंवा दी 16, जानें उन पर किसको हराया

कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत की दर्ज
राष्ट्रीय

चुनाव परिणाम 2025: 'सपनों की दुनिया में CM बन रहा था तेजस्वी…' RJD की करारी हार पर भड़के लालू के पुराने साथी

पटना

बिहार में सरकार गठन की हलचल तेज, CM हाउस पहुंचे ललन सिंह और संजय झा, EC ने राज्यपाल को सौंपी लिस्ट

बिहार में सरकार गठन
पटना

Bihar Women MLA: पार्टियों ने महिलाओं को कमतर आंका, 15 वर्षों में घटी महिला विधायकों की संख्या, जानें इस बार कितनी पहुंचीं विधानसभा

बिहार चुनाव 2025 में 29 महिलाओं ने जीत की दर्ज
राष्ट्रीय
Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Grievance Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

