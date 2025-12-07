सलमान खान के घर फायरिंग से जुड़ा शातिर शशांक पांडेय बिहार से गिरफ्तार, जानिए तेज प्रताप से क्या है कनेक्शन?

शशांक पांडेय । फोटो (शशांक पांडेय फेसबुक)
फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग और NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सुर्खियों में आए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर शशांक पांडेय को शनिवार को बिहार पुलिस ने बेतिया के चिउटाहा गाँव से गिरफ्तार किया है। शशांक पांडेय पर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामलों में केस दर्ज हैं। तेजप्रताप यादव ने शशांक पांडेय को बिहार विधानसभा चुनाव में सिकटी विधानसभा से अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल का प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी।
बेतिया पुलिस ने शनिवार को शशांक पांडेय को गिरफ्तार कर लिया। शशांक पांडेय पर मैनाटांड़ थाना क्षेत्र के चिउटाहा गांव में स्थित किसान जिशान ज़ुल्फ़ेक़ार के फार्म हाउस में तोड़‑फोड़ कर लूटपाट करने का आरोप है। जिशान ज़ुल्फ़ेक़ार ने बताया कि शशांक पांडेय ने अपने साथियों के साथ लूटपाट के बाद फार्म हाउस में आग लगा दी। उसने कहा कि पांडेय करीब दो सौ लोगों के साथ आया था और सभी धारदार हथियारों से लैस थे। उसके बाद उनके लोगों ने चिउटाहा स्थित फार्म हाउस की दीवार तोड़ दी, मवेशियों के साथ धान‑गेहूं लूट लिया और फिर फार्म हाउस में आग लगा दी। जाते समय शशांक पांडेय ने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा, “रंगदारी के रूप में फार्म हाउस मेरे नाम कर दो, नहीं तो परिणाम गंभीर होंगे।” सूचना मिलने पर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शातिर कुख्यात शशांक पांडेय के साथ अविनाश मिश्रा, हरिराज मांझी और रघु मांझी को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और गांव में पुलिस कैंप कर रही है।
लॉरेंस बिश्नोई शशांक पांडेय की मदद से बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र में अपना गिरोह बढ़ा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस क्षेत्र के नए लड़कों को उसने प्रशिक्षण दिया है। बिहार पुलिस शशांक पांडेय को काफी समय से खोज रही थी। उल्लेखनीय है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए रंगदारी मांगने के मामले में पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल थाना की पुलिस ने शशांक पांडेय को पहले भी गिरफ्तार किया था। गोरखपुर में रहकर वह इस गिरोह को संचालित करता था।
