सलमान खान के घर फायरिंग से जुड़ा शातिर शशांक पांडेय बिहार से गिरफ्तार, जानिए तेज प्रताप से क्या है कनेक्शन?

बेतिया पुलिस ने शनिवार को शशांक पांडेय को गिरफ्तार कर लिया। शशांक पांडेय पर मैनाटांड़ थाना क्षेत्र के चिउटाहा गांव में स्थित किसान जिशान ज़ुल्फ़ेक़ार के फार्म हाउस में तोड़‑फोड़ कर लूटपाट करने का आरोप है। जिशान ज़ुल्फ़ेक़ार ने बताया कि शशांक पांडेय ने अपने साथियों के साथ लूटपाट के बाद फार्म हाउस में आग लगा दी। उसने कहा कि पांडेय करीब दो सौ लोगों के साथ आया था और सभी धारदार हथियारों से लैस थे। उसके बाद उनके लोगों ने चिउटाहा स्थित फार्म हाउस की दीवार तोड़ दी, मवेशियों के साथ धान‑गेहूं लूट लिया और फिर फार्म हाउस में आग लगा दी। जाते समय शशांक पांडेय ने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा, “रंगदारी के रूप में फार्म हाउस मेरे नाम कर दो, नहीं तो परिणाम गंभीर होंगे।” सूचना मिलने पर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शातिर कुख्यात शशांक पांडेय के साथ अविनाश मिश्रा, हरिराज मांझी और रघु मांझी को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और गांव में पुलिस कैंप कर रही है।